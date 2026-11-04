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SBTÜ'nün yılan robot projesi TÜBİTAK 3501 kariyer programından destek aldı

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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, yılan robotların adaptif ve enerji verimli hareketini amaçlayan projesiyle TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı'ndan destek aldı. Göksu Taş'ın yürütücülüğündeki projede iki lisans öğrencisine 12 ay burs sağlanacak.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), yılan robotların farklı ortamlarda daha verimli ve otonom hareket etmesini sağlayacak projesiyle TÜBİTAK 3501'den destek almaya hak kazandı.

SBTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme alanındaki çalışmalarına yeni bir TÜBİTAK başarısı daha eklediği ifade edildi.

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar Bölümü Öğretim Üyesi Göksu Taş'ın yürütücülüğünü yaptığı projenin, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye değer bulunduğu belirtildi.

"Metasezgisel Optimizasyon Tabanlı Merkezi Örüntü Üretici ile Biyomimetik Yılan Robotlarda Adaptif ve Enerji Verimli Hareket Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi" başlıklı proje ile doğadaki yılanların hareket kabiliyetinden esinlenerek geliştirilen robotların daha verimli ve çevreye uyumlu hareket etmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Yılan robotların dar geçitlerden geçebilme, engebeli yüzeylerde ilerleyebilme ve insanların erişmesinin güç olduğu alanlara ulaşabilme özellikleri sayesinde arama kurtarma operasyonlarından endüstriyel tesislerin denetimine, boru hatlarının incelenmesinden afet bölgelerinin keşfine kadar pek çok alanda kullanım potansiyeli taşıdığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak bu robotların farklı zeminlerde ve değişen çevre koşullarında hareket ederken dengeyi koruması, doğru hareket biçimini belirlemesi ve gereksiz enerji tüketiminin önüne geçmesi önemli bir mühendislik problemi oluşturuyor. SBTÜ tarafından yürütülen projede, bu soruna çözüm geliştirilerek yılan robotların bulundukları ortama göre hareketlerini kendilerinin ayarlayabildiği, daha az enerji harcayarak daha etkin ilerleyebildiği otonom bir kontrol sisteminin geliştirilmesi amaçlanıyor. Böylece robotların zorlu koşullarda hareket kabiliyetlerinin ve görev verimliliklerinin artırılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. SBTÜ yürütücülüğünde gerçekleştirilecek projenin araştırma ekibinde farklı üniversitelerden akademisyenler de yer alıyor. Proje kapsamında ayrıca iki lisans öğrencisine 12 ay süreyle burs desteği sağlanarak genç araştırmacıların bilimsel çalışmalara katılımı teşvik edilecek. SBTÜ, savunma sanayisi, ileri mühendislik ve tarımsal AR-GE başta olmak üzere farklı disiplinlerde yürüttüğü araştırmalarla bilimsel bilgi ve teknolojinin ürüne dönüşmesine katkı sunmayı sürdürüyor."

Kaynak: AA
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