Antalya'daki COP31 Yeşil Bölge'yi binlerce kişi ve Kıbrıs gazileri ziyaret etti

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin Yeşil Bölgesi, yoğun ilgi görüyor. Festival tadında geçen Yeşil Bölge etkinlikleri dün Kıbrıs gazilerini de ağırladı ara tatildeki çocukları da... İklim farkındalığını artıran etkinlikler hem büyüklerin hem de küçüklerin ilgisini çekti. Farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler de organizasyonla ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, 7'den 70'e her yaştan ziyaretçiyi ağırlıyor. BM'ye üye 196 ülkeden temsilcilerin katıldığı iklimden finansa, Sıfır Atık'tan karbon ayak izine ve elektrifikasyona kadar pek çok konunun ele alındığı Mavi Bölge'deki etkinliklere dün pazar molası verildi. Zirvenin 7. gün teması olan 'Antalya'da Bir Nefes' kapsamında dün Yeşil Bölge ziyaretçilere açık tutuldu.

Antalya'da COP31 hareketliliği

Havanın da güneşli olmasını fırsat bilen, binlerce kişi COP31 alanını ziyaret etti. 528 bin metrekarelik alanda hareketlilik gün boyunca sürdü. COP31 alanını oğluyla birlikte gezen Ukraynalı Natalia Aker, iklim değişikliğiyle mücadelenin gelecek nesiller açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Bence bugünlerde bunu çok ciddiye almalıyız, çünkü geleceğimizi ve çocuklarımızın geleceğini etkileyebilir. Bu yüzden artık neslimizi, dünyada nasıl hissedeceklerini ve arkamızda ne bırakacağımızı düşünmemiz gereken zaman geldi. Dünyada iklimle ilgili pek çok şey yaşandığı için özellikle şu anda bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kırgızistanlı Gulzade Çoban ise organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geldik gördük, çok büyük bir organizasyon. Özellikle Antalya'da olması turizm açısından çok iyi, hava da çok güzel. Çok güzel bulduk, her yer çok bilinçli. Ulaşımdan tutun her şeye kadar çok ilgililer, gerçekten muhteşem" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs gazilerinden COP31'e tam not

Kıbrıs gazileri Abbas Yıldırım, Ahmet Sarıkaya ve Ahmet Yavuz da COP31 alanını birlikte gezdi. 76 yaşındaki gazi Abbas Yıldırım, organizasyona ilişkin değerlendirmesinde, "Çok mükemmel buldum ben burayı. Yani organizasyonu gerek sivil sektör, özel sektör, devlet sektörümüz hepsi mükemmel bir şekilde hazırlığı yapmışlar. Uluslararasına uygun bir organizasyon olmuş. Benim çok hoşuma gitti" dedi.

Geri dönüşümün farklı örnekleri çocukların ilgisini çekti

3 yaşındaki kızı Zeynep ve 7 yaşındaki oğlu Cavit Yusuf ile COP31 alanını gezen Antalyalı Muhammet Öncü, özellikle TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sergilenen çalışmalardan etkilendiklerini belirterek, "Oğlumla, en güzel, en çok sevdiğimiz TÜBİTAK Bilim Fuarı'na girdik. Oradaki hem geri dönüşüm atıklarından yapılan hayvanlar olsun hem geri dönüşüm atıklarından yapılan cihazlar olsun gerçekten çok ilgimizi çekti. İnşallah ileride bize de örnek olur" şeklinde konuştu.

Ailesiyle birlikte alanı ziyaret eden lise öğrencisi Erol Keleş de yeni teknolojileri ve farklı kültürleri tanıma fırsatı bulduğunu anlatarak, "Kültürel açıdan bir sürü örnek görmüş oldum ve bu bana çok katkı sağladı. Çok mutluyum Antalya'da böyle bir şansa sahip olduğum için" dedi. Keleş, geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

"Verimli bir aktivite oldu"

İstanbul'dan gelen Gıda Mühendisi Esra Dağcı ise zirvenin toplumda iklim ve sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesine katkı sunduğunu belirterek, "Sürdürülebilirlik ve iklim zirvesi kapsamında bilinçli insanların, bilinçli girişimlerin olduğunu fark ettim. Halk olarak hafta sonu katılımın da çocukların ilgisinin olduğunu gördüm. Hem çocukların bilinçli bir şekilde yaklaşımı, bir babanın iki evladıyla beraber teknolojik gelişimlere ilgi duyduğunu da gördüm. Verimli bir aktivite oldu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı