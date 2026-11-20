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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında hazırladıkları "Sandık Kokan Değerler" projesiyle geçmişten günümüze ulaşan kültürel mirası araştırdı.

Sinanpaşa Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri, proje kapsamında ilçede ve köylerinde yaşayan 40 yaş üstü kadınları Proje Danışmanı Öğretmeni Yasemin Yıldırım ile birlikte ziyaret ederek sandıklarda muhafaza edilen yöresel kıyafet ve çeyiz eşyalarını inceledi. Pullu sıkma, üç etek, önücek, şetari fistan ve başlık gibi geleneksel kıyafetlerin yanı sıra yaklaşık 100 yıllık gelinlikler ve başlıklar da çalışmada dikkat çekti.

Sandıklarını öğrencilerle birlikte açan kadınlar, yıllardır sakladıkları kıyafetlerin hikayelerini, taşıdıkları hatıraları ve geçmişteki gelenekleri anlattı. Öğrenciler, dinledikleri hikayelerden duygulandıklarını ve büyüklerinden kalan bu değerlerin kendilerini derinden etkilediğini ifade etti.

Projenin sürdürülebilirliğini ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasını değerlendirmek amacıyla Olgunlaşma Enstitüsü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne de ziyaret gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı