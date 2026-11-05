SAÜ'nün TÜBİTAK 2209 proje atölyelerinin ilk etabı yurtlarda tamamlandı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından öğrencilerin araştırma ve proje geliştirme becerilerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje atölyelerinin ilk etabı tamamlandı. Üç farklı öğrenci yurdunda düzenlenen buluşmalarda öğrencilere proje araştırma, yazma süreçleri ve tüm teknik detaylar aktarıldı.

Sakarya Üniversitesi Araştırma Dekanlığı (ARDEK) tarafından düzenlenen "TÜBİTAK 2209 Proje Önerisi Hazırlamada Pratik Yaklaşımlar" atölyeleri, ilk etap eğitimlerini yurtlarda tamamladı. Arif Nihat Asya Erkek Öğrenci Yurdu'nda başlayan program; Rahime Sultan Kız Öğrenci Yurdu ve Ayşe Hümeyra Ökten Kız Öğrenci Yurdu'nda devam etti. SAÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Osman Kurt tarafından verilen eğitimlerde, TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B destek programları kapsamındaki proje hazırlama süreçleri ele alındı. Üç oturum halinde gerçekleştirilen atölyelerde Prof. Dr. Ali Osman Kurt, öğrencilerin araştırma fikirlerini bilimsel projelere dönüştürürken izlemeleri gereken aşamalar hakkında detaylı bilgi verdi. Proje konusunun belirlenmesi, araştırma önerisinin hazırlanması ve başvuru süreçlerinin ele alındığı eğitimlerde, daha önce destek almaya hak kazanan çalışmalardan örnekler paylaşıldı. Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emiroğlu ve TÜBİTAK 2209 Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Derya Kırsever'in de katıldığı programlarda, öğrencilerin proje geliştirme süreçlerine ilişkin soruları yanıtlandı.

"Öğrencilerimizin proje deneyimi kazanmasını önemsiyoruz"

Eğitimlere katılarak öğrencilerle bir araya gelen SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, üniversite eğitiminin yalnızca kuramsal bilgiyle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekti. Öğrencilerin edindikleri bilgileri uygulamaya dönüştürmesinin önemini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Al, "Bir fikri ortaya koyma, geliştirme, ekip kurma, kaynak bulma ve hayata geçirme süreçleri üniversite eğitiminin önemli bir parçasıdır. Araştırma Üniversitesi olarak öğrencilerimizi üreten, sorgulayan, çözüm geliştiren, özgüvenli, yetkin ve topluma değer katan bireyler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedefin en değerli ve en önemli parçası sizlersiniz" dedi.

Bilimsel üretim ve toplumsal fayda vurgusu

Öğrencilerin lisans eğitimleri sırasında araştırma ve proje geliştirme deneyimi kazanmalarını öncelediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Al, bilimsel çalışmaların sektörle iş birliği ve toplumsal sorunlara çözüm üretme açısından sunduğu fırsatlara değindi. TÜBİTAK desteklerinin öğrenciler için büyük bir imkan olduğunu ifade eden Prof. Dr. Al, gençleri araştırmaya, sorgulamaya ve fikirlerini projeye dönüştürmeye davet etti. Karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlanan programlarda öğrenciler, proje fikirlerinin yanı sıra üniversiteye ilişkin beklenti ve önerilerini de paylaşma fırsatı buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı