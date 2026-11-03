Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

KBÜ'lü hocalar sigara ve e-sigaranın diş çekimi sonrası iyileşmeye etkisini araştıracak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KBÜ'lü hocalar sigara ve e-sigaranın diş çekimi sonrası iyileşmeye etkisini araştıracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KBÜ akademisyenleri, sigara ve e-sigaranın diş çekimi sonrası iyileşmeye etkisini TÜBİTAK projesinde araştıracak. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yürütücülüğünde, Marmara Üniversitesi ve KBÜ iş birliğiyle yürütülecek projede sigara ve elektronik sigara karşılaştırılacak.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri, geleneksel sigara ve elektronik sigaranın diş çekimi sonrası doku iyileşmesine etkilerinin araştırılacak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli projede görev alacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yürütücülüğünde, Marmara Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan araştırma projesi, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenecek.

Yürütücülüğünü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Karayürek'in üstlendiği proje, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığının (ARDEB) 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve KBÜ iş birliğiyle yürütülecek projede, Karabük Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Yeğinoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Saraç Gül araştırmacı olarak yer alacak.

"Geleneksel Sigara ve Elektronik Sigara Dumanına Maruz Bırakılmış Sıçanlarda Diş Çekimi Sonrası Sert ve Yumuşak Dokularda Meydana Gelen İyileşmelerin Radyolojik, Histomorfometrik ve İmmünohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi" başlıklı araştırmada, sigara ve elektronik sigara kullanımının cerrahi işlem sonrası yara iyileşmesine etkileri karşılaştırmalı olarak incelenecek.

Kontrollü deneysel model kapsamında, geleneksel sigara dumanına ve elektronik sigara aerosolüne maruz bırakılan sıçanlarda diş çekimi sonrasında oluşan dokular değerlendirilecek. Alveol kemiğindeki sert doku iyileşmesi radyolojik yöntemlerle, diş eti ve mukoza gibi yumuşak dokulardaki iyileşme ise histomorfometrik ölçümlerle analiz edilecek. İyileşme sürecinde rol oynayan biyobelirteçler de immünohistokimyasal yöntemlerle incelenecek.

Araştırmayla, elektronik sigaranın geleneksel sigaraya göre daha az zararlı olduğu yönündeki algının bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje sonuçlarının, diş çekimi ve oral implant cerrahisi öncesi ve sonrasında sigara ile elektronik sigara kullanımının oluşturabileceği risklerin belirlenmesine, hasta bilgilendirme süreçlerine ve cerrahi tedavi protokollerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeliz Yeşilmen'den ünlülerin zayıflama yarışına sert tepki: Midemi bulandırıyor

Yeliz Yeşilmen isyan etti: Midemi bulandırıyor
Bu nasıl tesadüf! Conceiçao'nun yanındaki isimler tanıdık çıktı

Fener taraftarının gözünden kaçmayan kare
Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! İstanbul dahil 21 ilde alarm

AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! 5'i birden İstanbul'a geliyor
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı

Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı

Son karar karar verildi! O maçta takımın başında

Şampiyonlar Ligi'nde futbol şöleni! Hangi maç hangi kanalda?

Futbol şöleni bizi bekliyor! Hangi maç hangi kanalda?

Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı

Borsa İstanbul'da deprem! Üst düzey isim rüşvetten tutuklandı
Gonca Vuslateri'den şaşırtan estetik itirafı! Hepsini erittirmiş

Estetikte ölçüyü kaçırdı! Sonunda hepsinden kurtuldu
İlk kar için tarih verildi! Rusya'dan geliyor, hava buz kesecek

İlk kar için tarih verildi! Hava buz kesecek
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm

15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: İhanet...
8 yıl sonra Seul'de görkemli karşılama! Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi

8 yıl sonra görkemli karşılama! Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi