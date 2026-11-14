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Kacır, TÜBİTAK'ta 2027'de devreye alınacak 54 kübitlik kuantum bilgisayarı duyurdu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin en büyük kuantum bilgisayarının TÜBİTAK bünyesinde kurulup 2027'de devreye alınacağını bildirdi. Kacır, 54 kübitlik IQM Radiance R3 sistemiyle dünyada önde gelen 15 ülke arasında yer almaya yönelik adım atıldığını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda, ülkenin en büyük kuantum bilgisayarını TÜBİTAK bünyesinde kurmak üzere önemli bir projeye imza attıklarını bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kuantum teknolojilerinde geleceğin Türkiye'sini inşa ettiklerini vurguladı.

Milli Teknoloji Hamlesi'ne dikkati çeken Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda, ülkemizin en büyük kuantum bilgisayarını TÜBİTAK bünyesinde kurmak üzere önemli bir projeye imza attık. 2027 yılında devreye alacağımız 54 kübit kapasiteli IQM Radiance R3 kuantum sistemi ile kuantum bilişim teknolojilerinde dünyada önde gelen 15 ülke arasında yer almaya yönelik büyük bir adım atıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kacır, kuantum bilgisayarının yüzde 100 oranda tam kontrol edilebileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kurum içi altyapı sayesinde donanım, veri ve çalıştırılan projelerde geliştirilen tüm fikri mülkiyet hakları tamamen kendi kontrolümüzde olacak. Yapay zekadan siber güvenliğe, ileri malzeme teknolojilerinden karmaşık optimizasyon problemlerine kritik alanlarda yerli kuantum algoritmaları ve yazılımları geliştireceğiz. Üniversitelerimize, araştırma merkezlerimize ve sanayimize dünya standartlarında hesaplama gücü sunarak nitelikli insan kaynağımızı ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz. Ülkemize, bilim dünyamıza ve milli teknoloji ekosistemimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA
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