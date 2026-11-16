TÜBİTAK, ara tatilde 47 bilim merkezinde öğrenciler için etkinlik düzenliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

TÜBİTAK, ara tatilin öğrenciler için verimli ve eğitici olması amacıyla kapsamlı bir etkinlik takvimi hazırladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu TÜBİTAK, ara tatil döneminde öğrencileri bilim ve toplum etkinlikleriyle buluşturuyor.

"Ara Tatilde TÜBİTAK Seninle" temasıyla düzenlenecek program kapsamında, atölye çalışmalarından bilim kamplarına, etkileşimli okumalardan kapsayıcı eğitim uygulamalarına kadar pek çok etkinlik yapılacak.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedefleyen TÜBİTAK, ara tatili verimli ve eğitici hale getirmeyi amaçlıyor.

Öğrencilerin hem eğlenerek hem de deneyimleyerek öğrenmelerini hedefleyen programlar, farklı şehirlerdeki bilim ve eğitim merkezlerinde yapılacak.

Bu kapsamda, ülke genelindeki 47 TÜBİTAK bilim merkezinde çeşitli atölyeler düzenlenecek. Öğrenciler, bilim merkezlerinde yer alan tematik sergilerle okulda öğrendikleri bilgileri pekiştirme fırsatı da bulacak.

Program kapsamında 20 Kasım'a kadar milli teknoloji atölyelerinde "Ara Tatil Buluşması" düzenlenecek. Öğrencilere 3B tasarım ve modelleme ile 3B yazıcı teknolojileri eğitimleri verilerek kendi tasarımlarını oluşturma fırsatı sunulacak. Ayrıca etkinliklerde TÜBİTAK ve TEKNOFEST yarışmalarında başarı elde eden gençlerle bilim söyleşileri düzenlenecek.

Mersin Yıldırım Beyazıt Gençlik Kampı'nda düzenlenecek TÜBİTAK bilim kampları da öğrencileri doğa ve teknolojiyle buluşturacak. Kamp programı çerçevesinde 19 Kasım'a kadar "Yapay Zeka ve Siber Güvenlik", 20-23 Kasım tarihlerinde de "Biyokeşif: Bitkiler ve Böcekler" temalı eğitimler organize edilecek.

Bilimi toplumun her kesimine ulaştırma hedefiyle hazırlanan takvimde, kapsayıcı etkinliklere de geniş yer ayrıldı. "Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları" kapsamında 20 Kasım'a kadar Erciyes Üniversitesi'nde özel gereksinimli öğrencilerle bilimsel keşif, robotik, fen bilimleri, sanat atölyeleri ve disiplinler arası uygulamalı öğrenme etkinlikleri yapılacak. Dezavantajlı Gruplar İçin Bilim ve Teknoloji Atölyeleri çerçevesinde de 18-19 Kasım tarihlerinde Bilkent Şehir Hastanesi'nde "Termal Çiçek Atölyesi" etkinliği gerçekleştirilecek.

Çocukların okuma alışkanlıklarını bilimsel merakla birleştirmeyi amaçlayan "Etkileşimli Bilim Okumaları" da 17 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları'ndan çıkan "Farklı Düşün Farklı Yaz" kitabından ilham alınarak kurgulanan atölyede çocuklar, kitabı yakından tanımanın yanı sıra hayal güçlerini harekete geçirecek uygulamalar yapacak.

Kaynak: AA