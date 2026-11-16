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COP31 Yeşil Bölgesi'nde çocuklar ara tatilde atölyelerle iklim bilinci kazandı

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COP31'in Antalya'daki halka açık Yeşil Bölgesi, ara tatilde çocuklar ve ailelerin uğrak noktası oldu. Sıfır Atık, AFAD Çocuk Etkinlik Köyü ve TÜBİTAK Bilim Merkezi'ndeki atölyelerde çocuklar çevre, afet ve iklim konularında eğitim aldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın ( Cop31 ) halka açık Yeşil Bölgesi, ara tatilde çocukların ve ailelerin uğrak noktası oldu.

Antalya'da 20 Kasım'a kadar devam edecek Cop31'in ikinci haftası, okulların ara tatiline denk geldi. Tatili ve güneşli havayı fırsat bilen aileler, çocuklarıyla COP31 alanını ziyaret etti.

Zirvenin halka açık Yeşil Bölgesi'nde kurulan etkinlik alanları, çocuklara eğlenirken öğrenme fırsatı sundu. Sıfır Atık Uygulama ve Atölye Merkezi, AFAD Çocuk Etkinlik Köyü ve TÜBİTAK Bilim Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar, çevrenin korunmasından sürdürülebilirliğe, afet bilincinden iklim değişikliğine kadar birçok konuda uygulamalı eğitim aldı.

Sıfır Atık Uygulama ve Atölye Merkezi'nde çevre bilinci kazanıyorlar

Yeşil Bölge'de yer alan Sıfır Atık Uygulama ve Atölye Merkezi, özellikle çocuklara ve gençlere atıkların azaltılması, ayrıştırılması ve yeniden kullanılması konusunda farkındalık kazandırıyor.

Merkezdeki atölyelere katılan çocuklar, geri dönüşüm süreçlerini yakından tanırken Depozito Yönetim Sistemi ve deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik uygulamaları da deneyimleme fırsatı buluyor.

Çocuklar, çeşitli etkinliklerle doğal kaynakların korunmasının ve atıkların yeniden değerlendirilmesinin önemini öğreniyor.

AFAD Çocuk Etkinlik Köyü'nde hem oyun hem eğitim

AFAD'ın Yeşil Bölge'de 1600 metrekarelik açık alanda kurduğu Çocuk Etkinlik Köyü de ara tatilde çocukların yoğun ilgisini görüyor.

Çocuklar, gençler ve gönüllülere yönelik eğitim ve farkındalık etkinliklerinin düzenlendiği alanda, afetlere hazırlık ve temel güvenlik bilgileri eğlenceli aktivitelerle anlatılıyor.

İlk yardım çantasında bulunan malzemeleri tanıyan, çeşitli parkurlarda yarışan ve bilgi yarışmalarına katılan çocuklar, oyun oynarken afet bilinci de kazanıyor.

TÜBİTAK Bilim Merkezi'nde iklim değişikliğini deneyimleyerek öğreniyorlar

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği bir diğer alan ise 1350 metrekare üzerine kurulan TÜBİTAK Bilim Merkezi oluyor.

Merkezde biyolojik çeşitlilikten kutup araştırmalarına, iklim değişikliğinden sürdürülebilirliğe kadar birçok konuda sergi ve uygulamalı atölye düzenleniyor.

Sürdürülebilir malzeme kullanımı, çevre dostu alternatifler ve enerji dönüşümü gibi konularda hazırlanan etkinliklere katılan çocuklar, bilimsel bilgileri deneyimleyerek öğrenme fırsatı buluyor.

COP31'in Yeşil Bölgesi, ara tatil boyunca çocuklara hem eğlenceli vakit geçirme hem de iklim değişikliğiyle mücadele konusunda bilinç kazanma imkanı sunuyor.

Kaynak: AA
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