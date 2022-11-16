Yeni bir bilgisayar mı almak istiyorsunuz? İşte dikkat etmeniz gerekenler!

Bir yıl daha sona eriyor. Hemen her platformda yıl sonu indirimlerinin getirdiği avantajlarla bütçenizi çok sarsmadan PC'nizi yükseltmenin de tam zamanı. İster artık yaşını göstermeye başlamış eski PC'nizi yükseltmeyi planlıyor olun, ya da ister işlerinizi daha verimli bir şekilde yapabileceğiniz bir ev-ofis sistemi kurmayı planlıyor olun; hazır bir PC ile kolaylık ve fiyat arasındaki ideal dengeyi bu dönemde bulabileceksiniz.

PC alırken dikkat etmeniz gerekenler

Amaç: İş mi? Oyun mu? Hepsinden biraz mı?

PC bileşenleri inanılmaz güçlü olanlardan iyi dengelenmiş ve verimli olanlara kadar değişiklik göstermekte. Bu nedenle PC'nizin yapmasını istediğiniz işlere göre karar vermek akıllıca olur. Arada sırada internette gezinmek için üretilmiş bir PC, veri analizi gibi karmaşık görevlerde pek iyi randıman göstermeyecektir.

Eğer PC'nizi genel olarak internette gezinmek ve hafif ofis uygulamaları için kullanıyorsanız, o takdirde giriş ya da orta seviye modern bir CPU ve dahili grafikler işinizi fazlasıyla görecektir. Yavaşlama/takılma olmadan, hatta yüksek çözünürlüklerde çalışabilirsiniz. Ayrıca bu sayede All-in-One PC ya da küçük form faktörlü bir bilgisayar gibi seçenekleri de göz önüne alabilmeniz olası.

Diğer taraftan, yükselttiğiniz bilgisayarınızla işlerinizi yapmayı da amaçlıyorsanız, daha güçlü donanımlar tercih etmeniz en iyisi. Fakat bu durumda ister istemez daha büyük boyutlarla sınırlı olacaksınız.

Alan gereksinimleri: Sığacak mı?

İndirimle aldığınız bileşenlerle yaptığınız yükseltme sonrasında sisteminizin sahip olduğunuz alana sığmaması hiç hoş olmaz. Evinizde kendinize ufak bir köşeyi de ayırmış olsanız, ya da gerçek bir ev-ofis kurmuş da olsanız; yeni PC'nizin ne kadar yer kaplayacağını göz önünde tutmak gerekir.

Boş alan konusunda şanslı değilseniz bir AIO PC veya ufak form faktörlü PC ideal olabilir. Kapladıkları alan daha az olmasına rağmen performans tarafında sizi şaşırtacak kadar güçlü olabilirler.

Hareket alanınız geniş olsa bile çok yüksek performansa ihtiyaç duymuyorsanız en büyük sistemi almanıza da gerek yok. Size sadece biraz esneklik sunacaktır. Örneğin Tower kasa bir PC yerine AIO PC satın almak, masanızın üstündeki kablo karmaşasını yok ederek daha düzenli bir çalışma ortamı sağlar.

Bütçe: Fiyat, değer ve cüzdan dengesi

Hazır PC seçenekleri her fiyat bandında mevcut olsa da kullanım şekli ve yerleşim gibi faktörlerin yanında bir de bütçe belirlemelisiniz. Sabit bir bütçe her istediğinizi almanıza engel olsa bile aynı zamanda doğru alışverişi yapabilmeniz için seçeneklerinizi de otomatik olarak daraltır.

Tabii ki fiyat burada en önemli ölçüt değil; alabileceğiniz en iyi sistemi satın alıp bu faktörü tamamen gözardı edebilirsiniz. Fakat satın aldığınız işlem gücünü kullanmıyorsanız, o zaman yaptığınız yükseltmenin de bir değeri yok demektir.

All-in-One PC mi, yoksa Desktop PC mi?

All-in-One (AIO) PC'ler, bir bilgisayarın (monitör dahil) tüm bileşenlerini tek bir kasa içinde, neredeyse sadece monitör boyutunda sunarlar. Bunun avantajı sadece yer tasarrufu değil, aynı zamanda -eğer kablosuz çevre birimleri kullanıyorsanız- karmaşadan arınmış bir çalışma masası olarak da size geri döner.

AIO PC'lerin üst sınıf masaüstü PC'ler kadar işlem gücüne sahip olmadıkları doğrudur. Ayrıca kullanabileceğiniz bir monitörünüz zaten varsa (çoklu monitör kurulumları yapmadığınızı varsayarsak) AIO PC almak ideal olmayacaktır.

Yani bir masaüstü bilgisayar oyun, veri analizi, rakamlarla boğuşmak gibi yüksek performans gerektiren durumlarda tercihiniz olmalı. Fazla yer kaplıyor olsalar bile bu sistemler size çok daha yüksek performans sunacaklardır.

AIO (All-in-One) PC'ler: Hepsini yapan tek bir makine

AIO PC iş ve eğlence sistemlerini en çok kolaylaştıran çözümdür. Sayısız kabloyla masanızın etrafını kalabalıklaştırmak yerine prize takacağınız tek bir kabloyla işi çözersiniz.

Çalışma alanınızda yalnızca bir monitörün sığacağı kadar alan varsa bir AIO PC mükemmel seçim olacak. Tüm donanımın monitörün arkasına yerleştirilmiş olması soğutma ve işlem performansını düşürmesine rağmen modern CPU'ların hızla gelişmesi, bir AIO PC'nin bile nispeten yoğun ofis görevlerini çok da zorlanmadan çözebileceğini müjdeliyor.

Sadece bir monitör gibi görünen, zarif ve şık bir bilgisayar: MODERN AM271P

Modern AM271 Serisi, yalnızca ekran renklerini ve parlaklığını anında optimize etmekle kalmayan, aynı zamanda evden çalışırken veya evde profesyonel görevlerinizi tamamlarken en iyi deneyime sahip olmanızı sağlayan IPS Sınıfı Panel ile donatılmıştır.

178 derecelik geniş görüş açısına sahip FHD 75Hz IPS Panel'i geniş bir renk gamutu sunar. Gözlerinizin yorulmasına engel olan mavi ışık azaltıcı, titreşim ve yansıma önleyici özellikleri sayesinde uzun saatler süren çalışmalarınız esnasında size rahatlık sağlayacak.

Msı Display Kit yazılımı ile kullanım senaryonuza göre en iyi sonucu yakalayabilirsiniz. Msı'ın Instant Display teknolojisi sayesinde ise Modern AM271 serisinin ekranını harici bir monitör olarak kullanabilir, e-ticaret içeriklerinizi ve verilerinizi evinizden ya da ofisinizden rahatça takip edebilirsiniz.

Kasım ayına özel fiyatıyla önerdiğimiz aşağıdaki modelin Pivot özelliği sayesinde ise yükseklik ve eğim ayarlarını yapabilir, VESA uyumu sayesinde de PC'nizi duvara asarak daha şık ve daha fazla kullanım alanı elde edebilirsiniz.

Bu PC'yi satın aldıktan sonra, buraya tıkladığınızda açılan sayfadaki yönergeleri takip ederek başvurursanız, bir adet MSI FHD ProCam-A ile birlikte 3 Aylık centr uygulama üyeliğine sahip olabilirsiniz.

Kompakt Desktop PC'ler: Ufak, Becerikli ve Güçlü

Daha fazla işlem gücü arıyor, fakat geniş Tower tipi PC'lere mecbur kalmak istemiyorsanız bir kompakt masaüstü PC düşünebilirsiniz. Bu noktada hem boyut ve donanım kombinasyonu alternatifleriniz artacak, hem de monitörünüzü aradığınız özelliklerle birlikte kullanma şansınız olacak.

Boyundan büyük işler başaran bir bilgisayar: PRO DP21

MSI'ın PRO serisi İş ve Üretkenlik PC'leri, iş ve ofis anlamında birçok sorunu çözmek için titizlikle üretildiler. Ayrıca bunu çok fazla yer kaplamadan ve gürültü üretmeden, en yüksek performansla gerçekleştiriyorlar. Sizin için boyut ilk sırada geliyorsa ve iş istasyonunuzu sürekli taşımak zorunda kalıyorsanız PRO DP21 sizin için ideal tercih olacaktır.

Belge düzenlemekten muhteşem sunumlar hazırlamaya, karmaşık tablolarla çalışmaya kadar küçük ve orta ölçekli işletmelerin gereksinim duyduğu tüm özelliklere sahip. Böyle bir pc'ye ihtiyacınız var ise Kasım ayına özel fiyat sunacağımız PRO DP21 modeline yakından bakalım;

MSI: Meydan okumayı severiz. Bu yüzden performanstan hiç ödün vermeden, şu ana kadar ürettiğimiz en küçük iş masaüstünden bile ufak bir bilgisayar tasarladık. 2.3 litre hacimli MSI PRO DP21 İş ve Üretkenlik serisi Desktop PC bu şekilde doğdu.

Donanım tarafında ödün vermeyen PRO DP21, 11.nesil Intel Core i7 1140 işlemci ve 64GB'a kadar yükseltilebilen 3200MHz RAM desteği sunuyor.

Diğer taraftan MSI PRO DP130 Desktop PC'de kullandığımız NVIDIA GTX ekran kartını ve çoklu monitör desteğini bu modelde sunmuyoruz. Ancak eğer grafik veya video yoğunluklu bir iş yapmıyorsanız Intel'in dahili grafik işlemcisi yüksek çözünürlüklü monitörleri bile rahatlıkla kullanabileceğiniz kadar güçlü.

Diğer tüm MSI PRO serisi masaüstü bilgisayarlar gibi PRO DP21 modeli de arka paneldeki COM portu sayesinde POS cihazlarını, barkod tarayıcıları ya da fatura yazıcıları bağlama olanağı sunarak perakende noktalarında ideal çözüm haline gelir. DP21'in boyutu hemen hemen her yere sığacak şekilde tasarlandığı için mükemmel işlem performansını minimum alanda kullanabileceksiniz.

PRO DP21 ayrıca daha büyük modeller gibi TPM 2.0 modülüne sahip. PC'nizde depoladığınız hassas bilgilere erişirken veya depolarken tamamen güvende olacaksınız.

İş Monitörleri: Gözlerinizi korur, tarzınızı konuşturur

Artık işlerin çoğu bilgisayar karşısında yapıldığı için göz yorgunluğu neredeyse herkes için bir problem. İş sözkonusu olduğunda pek fazla seçeneğimiz yok, değil mi? Bu yüzden göz sağlığına önem veren bir monitör tercih etmek bu yorgunluğu azaltacaktır. Bu özellikler arasında Anti-Flicker ve Anti-Glare özellikli ve mavi ışığı azaltan panelleri sayabiliriz.

Nihayetinde en iyi monitör, ihtiyaçlarınızı karşılayan monitördür. Peki siz kavisli bir monitör mü, yoksa düz bir monitör mü arıyorsunuz? Hangi çözünürlükte çalışmayı tercih edersiniz? Nasıl bir iş yapıyorsunuz? Tüm bu sorular monitör seçerken göz önünde bulundurmanız gereken faktörleri belirliyor. Aslında aradığınız tam da burada:

Üstün özelliklere ve modern bağlantı seçenekleri ile Modern MD271PW

Reddot tasarım ödülüne sahip MSI Modern MD serisi monitörler, geniş bir renk gamutu ile birlikte, gözlerinizin yorulmasına engel olan mavi ışık azaltıcı, titreşim ve yansıma önleyici özellikleri sayesinde uzun saatler süren çalışmalarınız esnasında size rahatlık sağlar. Renk modlarını kendi tercihinize göre ayarlayabileceğiniz gibi MSI Display Kit yardımıyla oyun, sinema veya göz koruma modları gibi size en uygun renk modunu da seçebilirsiniz.

Gelelim diğer kullanım kolaylıklarına. Alet gerektirmeyen zahmetsiz kurulum avantajının yanında VESA standardını desteklemesi sayesinde eviniz veya ofisinizde duvara kolayca monte edebilirsiniz. 4 yönlü hareketli ayarlanabilir standı ise kendiniz için en konforlu pozisyonu ayarlamanıza olanak sağlar. Dahili hoparlörlerle gelen MD serisi monitörler sayesinde ses dosyalarınızı ve videolarınızı düzenlerken veya online ders dinlerken kulaklık takmak veya harici bir hoparlör kullanmak zorunda kalmayacaksınız.

Farklı cihazlarınızı zahmetsizce bağlayabileceğiniz HDMI ve USB Type C portu sayesinde monitörünüzü dilerseniz bir laptopla veya bir desktopla, dilerseniz her ikisiyle de birden kullanabilir, Type-C bağlantısı üzerinden cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. Kasım ayına özel fiyatıyla önerimiz, sade şıklığı ile öne çıkan MODERN MD271PW, iş, ders ve eğlence amaçlı kullanımlarınızda keyifli bir kullanım deneyimi vadediyor.

Bu PC'yi satın aldıktan sonra, buraya tıkladığınızda açılan sayfadaki yönergeleri takip ederek başvurursanız, bir adet MSI FHD ProCam-A ile birlikte 3 Aylık centr uygulama üyeliğine sahip olabilirsiniz.

Hepsi bu kadar değil! MSI Cloud Center ile tanışın!

Herkesin yüksek megapikselli kameraları cebinde taşıdığı göünümüzde depolama yetersizliği gittikçe daha fazla önem taşıyan bir sorun haline geldi. Evet, daha yüksek kapasiteli bir telefon satın alabilirsiniz; fakat bu kadar fazla veriyi nasıl yedekleyeceksiniz?

Seçeneklerden biri, Apple (iCloud), Google (GDrive), veya Microsoft (OneDrive) gibi 3. parti bulut servis sağlayılarına ek depolama için aylık/yıllık kira ödemek. Fakat sonsuza kadar bu parayı ödemek zorunda kalmak da hiç iyi hissettirmiyor, değil mi?

MSI Cloud Center daha iyi bir çözüm sunuyor: Kişisel Bulut. En iyi tarafı ise bunun için abonelik ücreti ödemek zorunda olmamanız!

MSI İş bilgisayarları MSI Cloud Center erişimi ile gelir. Böylece fotoğraflar, videolar ve diğer verilerinizi PC'niz ve Android/iOS cihazlarınız arasında kablosuz olarak paylaşabilirsiniz. Hatta isterseniz aile üyelerinize verilerinize erişim hakkı veriebilir, istediğiniz dosyaları ise özel tutabilirsiniz. Bu veriler tamamen size ait ve kontrolü de tamamen sizin elinizde.

Eğer kişisel bulutunuzda boş yeriniz kalmazsa yapmanız gereken tek şey PC'nize biraz daha depolama alanı eklemek!

MSI PRO Projeleri

MSI'ın İş ve Üretkenlik projeleri dünya çapında birçok sektörden müşterilerimiz tarafından beğeniliyor ve kullanılıyor. Yenilikçi teknolojiler ve uzun dönemli iş birlikleri ile MSI şirketinizin başarısını sürdürmeye hazır!

Diğer başarı öyküleri için MSI PRO Projects adresini ziyaret edebilirsiniz.