İsmail Saymaz: Sosyal medya gazeteciliği dönüştürdü, sürecin kurbanı gazeteler oldu

Dijitalleşmenin gazetecilikte yarattığı köklü dönüşüm TİGAD tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen "Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı"nda masaya yatırıldı.

"Gelenekselden sosyal medya gazeteciliğine" başlıklı bir konuşma yapan gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medyanın haberciliği baştan aşağı değiştirdiğini belirterek, bu sürecin en ağır bedelini basılı gazetelerin ödediğini söyledi.

"HABER ARTIK SOSYAL MEDYADAN ALINIYOR"

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayın ikinci oturumunda konuşan Saymaz, habere erişim alışkanlıklarının tamamen değiştiğine dikkat çekti.

İnsanların artık haberleri gazeteden değil, büyük ölçüde sosyal medya ve arama motorları üzerinden takip ettiğini söyleyen Saymaz, "İnsanlar Facebook, X ve Instagram'da gezinirken haber alıyor. Sosyal medya artık sadece bir paylaşım alanı değil, ciddi bir haber kaynağı." ifadelerini kullandı.

"SÜRECİN KURBANI GAZETELER OLDU"

Gazeteciliğin devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşadığını vurgulayan Saymaz, bu değişimin en ağır bedelini basılı gazetelerin ödediğini ifade etti ve şöyle konuştu: "Gazetelerin baskı saati ile okura ulaşma süresi arasında büyük bir zaman farkı var. Haber, okurun eline geçene kadar sosyal medyada ve dijital mecralarda çoktan tüketilmiş oluyor. Bu yüzden sürecin kurbanı gazeteler oldu."

"AHKAM KESEN DEĞİL BİLGİ VEREN GAZETECİLİK"

Sosyal medyanın izleyici ve okur beklentilerini de dönüştürdüğünü belirten Saymaz, yeni dönemin gazetecilik anlayışını şöyle özetledi: "İnsanlar artık ahkâm kesen değil, bilgi veren gazetecilik istiyor. Teyitli, sade ve doğrudan bilgiye ihtiyaç var."

İnsanların gazete alma alışkanlığının kaybolmasına karşın haber okumayı azaltmadığını, tam tersine arttırdığını vurgulayan Saymaz, "Akıllı telefon kullanımının artması, internete erişimin kolaylaşması, haber okuma maliyetinin düşük olması insanların haber tüketimini ziyadesiyle artırdı. İnsanlar artık tek bir gazeteye de bağımlı değiller birden çok mecradan, platformdan haber takip edebiliyorlar. Hem görüntülü hem yazılı hem sesli olarak habere ulaşmak daha kolay hale geldi. Tahmin edilemeyecek hızda ve sayıda haber tüketiliyor." sözleri ile gazeteciliğin geldiği noktayı anlattı. Ancak bir tehlikeye de dikkat çeken Saymaz, sosyal medyada doğruluğu olmayan haberlerin doğru olana göre daha büyük etkisinin olduğunu, yarattığı etkinin ortadan kaldırılmasını ise çok güç olduğunu vurguladı.