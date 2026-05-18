Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar

Muş’un Varto ilçesinde bir cenazenin, mezarın içinde su bulunmasına rağmen defnedildiği iddiası tepkiye neden oldu. Cenaze yakınları, mezara suyun yan taraftaki boş mezardan sızdığını öne sürerken, duruma tepki göstererek mezarı yeniden açtı.

“MEZARIN İÇİ SU DOLUYDU” İDDİASI

İddiaya göre Varto ilçesinde defin işlemleri sırasında mezarın içinde su bulunmasına rağmen cenaze toprağa verildi. Cenaze yakınları, mezarda oluşan suyun yan tarafta bulunan boş mezardan geldiğini savundu. Yaşanan duruma tepki gösteren aile üyeleri, defin işlemlerinin uygun şartlarda yapılmadığını ileri sürdü.

BELEDİYEYE TEPKİ GÖSTERDİLER

Cenaze sahipleri, olay sonrası belediye yetkililerine tepki gösterdi. Yakınları, mezarın uygun hale getirilmeden defin işleminin gerçekleştirildiğini iddia ederek duruma isyan etti.

MEZARI YENİDEN AÇTILAR

Tepkilerin ardından cenaze yakınları mezarı tekrar açtı. Defnedilen kişinin naaşı mezardan çıkarılırken, olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı.

