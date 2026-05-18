Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali

Tekne kazasında ağır yaralanarak bacağını kaybeden Stavros Floros, hastanedeki tedavi sürecinin ardından ilk kez açıklama yaptı. Floros, kendisine destek olan herkese teşekkür ederken, yaşadığı zorlu sürece ilişkin duygusal mesajlar paylaştı.

“TANRIYA ŞÜKREDİYORUM”

Balık tutmaya çıktığı sırada yaşanan tekne kazasında ağır yaralanan Stavros Floros, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Kendisine gönderilen destek mesajlarının büyük moral olduğunu belirten Floros, Yunanistan’dan ve dünyanın farklı noktalarından gelen mesajların kendisine güç verdiğini söyledi. Floros paylaşımında, “Her şeyin iyiye gittiğini ve Tanrı’ya şükrettiğini” ifade ederek, bu süreçte edilen duaların kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

“ONU AİLEM GİBİ GÖRÜYORUM”

Yaşanan kazanın ardından Manos Malliaros ile ilişkilerinin daha da güçlendiğini belirten Floros, onu artık ailesinden biri gibi gördüğünü söyledi. Manos Malliaros da yaptığı paylaşımda duygusal ifadeler kullandı. Malliaros, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama bu süreçte bir kardeş kazandım” dedi.

İKİNCİ AMELİYAT GÜNDEMDE

Öte yandan Yunan basınında yer alan haberlere göre Stavros Floros’un ABD’nin Miami kentinde ilk ameliyatını geçirdiği ve operasyonun başarılı geçtiği öne sürüldü. Ancak tedavi sürecinin devam ettiği, özellikle ayağındaki ciddi hasar nedeniyle ikinci bir operasyon planlandığı iddia edildi. Floros’un sağlık durumuna ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadığı, paylaşılan bilgilerin Yunan basınındaki iddialara dayandığı aktarıldı.