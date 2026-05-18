TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu

Türkiye’de yaşayan Rus bir kadın ile TÜVTÜRK çalışanı arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu. Araç muayenesi sırasında görevlinin sorduğu soruya esprili yanıt veren kadın, aldığı cevap karşısında şaşkınlık yaşadı.

Olay, bir TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda yaşandı. Muayene işlemleri sırasında görevli personel, prosedür gereği araç sahibine “Araçta değerli bir şey var mı?” sorusunu yöneltti. Türkiye’de yaşayan Rus kadın ise soruya esprili şekilde, “Bagajda 5 milyon dolar var” yanıtını verdi.

ÇALIŞANIN CEVABI GÜLÜMSETTİ

Rus kadının cevabı karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan TÜVTÜRK çalışanı, ardından sakin şekilde “Tamam o kalsın orada” diyerek karşılık verdi. Görevlinin verdiği cevap, araç sahibini şaşırtırken ortaya renkli görüntüler çıktı. Sosyal medyada paylaşılan diyalog kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi.

Kaynak: Haberler.com