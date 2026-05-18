Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Rasim Ozan Kütahyalı’nın tutuklanmasının ardından açıklama yapan eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, dosyanın ciddiyetine dikkat çekerek “Bu karar gösterdi ki suça bulaşan hiç kimse özel değil” dedi.
- Rasim Ozan Kütahyalı, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarından tutuklandı.
- Şamil Tayyar, Kütahyalı'nın tutuklanmasının dosyanın ağırlığını ve suça bulaşan hiç kimsenin özel olmadığını gösterdiğini söyledi.
- Kütahyalı'nın mal varlığı arasında lüks araçlar ve İstanbul'da çeşitli gayrimenkuller bulunuyor.
Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklandı.
"DOSYANIN AĞIRLIĞINDAN..."
Olayın yankıları sürerken eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Tayyar, Kütahyalı'nın tutuklanması sonrası yaptığı paylaşımda "Rasim Ozan Kütahyalı tutuklanmış. Dosyanın ağırlığından, savunmanın hafifliğinden işinin zor olacağını ifade etmiştik. Bu karar da gösterdi ki suça bulaşan hiç kimse ‘özel’ değil" ifadelerine yer verdi.
MAL VARLIĞI GÜNDEM OLDU
Öte yandan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın cep telefonunun şifresini emniyet birimleriyle paylaşmadı. Arabaların dikkat çektiği mal varlığında şu kalemler yer aldı:
- 2009 model Jaguar marka araç
- 1981 model klasik otomobil
- 2013 model Volkswagen
- 2023 model Chery
- 1998 model Range Rover
- 2003 model Range Rover
- Sarıyer’de bir apartman dairesi
- İzmir Göztepe’de bir apartman dairesi
- Üsküdar Çengelköy’de bulunan Sultan Makamı Konutları’nda yüzde 50 hisseli bahçe dubleks
KREDİ KARTINI GEREKÇE GÖSTERDİ
Sorgu sırasında gösterilen MASAK raporunda yer alan belgeler ile ilgili sorular üzerine Kütahyalı, "İfademde belirttiğim gibi kredi kartımdan para çekilmesi sonucu tarafıma gönderilmiş olduğu bana ait para tutarlarıdır. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Buradaki şahısları ve firmaları tanımıyorum, bilmiyorum. Ayrıca nakit avans çekim faizi çok yüksek olduğundan kredi kartını Servet ve Mehmet isimli PERPA'da esnaf olan şahıslardan komisyon ile paramı geri almak çok mantıklı idi. Bu sebeple ihtiyacım da olduğu için bu yönteme başvurdum. Para gönderen firmaları ve şahısları tanımam" diye konuştu.