Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti

Brezilya’da düzenlenen güreş etkinliğinde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Etkinlik sırasında boynu kırılan genç bir kız hayatını kaybetti.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Görüntülerde, açık alanda gerçekleştirilen mücadele sırasında genç kızın bir anda yere yığıldığı ve hareketsiz kaldığı görülüyor. Olayın ardından çevrede bulunan kişilerin panikle müdahale etmeye çalıştığı anlar da kameraya yansıdı.

TARTIŞMA YARATAN OLAY

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası spor etkinliklerindeki güvenlik önlemleri yeniden tartışma konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com