Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Brezilya’da düzenlenen güreş etkinliğinde boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti. Olay anına ait görüntülerde genç kızın bir adamın müdahalesi sonrası yere yığıldığı görülürken, çevrede bulunan kişilerin panikle müdahale etmeye çalıştığı anlar dikkat çekti.
BİR ANDA YERE YIĞILDI
Görüntülerde, açık alanda gerçekleştirilen mücadele sırasında genç kızın bir anda yere yığıldığı ve hareketsiz kaldığı görülüyor. Olayın ardından çevrede bulunan kişilerin panikle müdahale etmeye çalıştığı anlar da kameraya yansıdı.
TARTIŞMA YARATAN OLAY
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası spor etkinliklerindeki güvenlik önlemleri yeniden tartışma konusu oldu.