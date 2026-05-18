Elon Musk: 'Woke mind' virüsü oğlumu öldürdü

ABD'li milyarder Elon Musk, X platformunda yaptığı “Woke mind virus oğlumu öldürdü” paylaşımıyla yeni tartışma başlattı. Daha önce “Woke mind virus’u yok etmeye yemin ettim” sözlerinin yer aldığı görsele yanıt veren Musk’ın paylaşımı kısa sürede viral oldu. Açıklamalar, Musk’ın trans kimliğiyle bilinen kızı Vivian Jenna Wilson ile yaşadığı gerilimle ilişkilendirilirken, sosyal medyada destek ve tepki yorumları peş peşe geldi.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, X platformunda yaptığı yeni paylaşımla yeniden tartışmaların odağı oldu. Musk, daha önce kullandığı “Woke mind virus’u yok etmeye yemin ettim” sözlerinin yer aldığı görsele, “Woke mind virus oğlumu öldürdü” yanıtını verdi.

Musk’ın paylaşımı kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, sosyal medyada büyük tartışma başladı. Destekçileri Musk’ın düşüncelerini açık şekilde dile getirdiğini savunurken, eleştiriler ise kullanılan dilin kışkırtıcı olduğunu öne sürdü.

Paylaşımın, Musk’ın trans kimliğiyle bilinen kızı Vivian Jenna Wilson ile uzun süredir devam eden gerilimine gönderme olarak değerlendirildiği belirtildi. Vivian Wilson daha önce Xavier Musk adıyla biliniyordu.

Vivian Jenna Wilson

Elon Musk uzun süredir “woke mind virus” ifadesini kullanarak ilerici ideolojileri eleştiriyor. Musk’a göre bu anlayış; kimlik siyaseti, sansür, toplumsal baskı ve ideolojik tek tipleşmeyi teşvik ediyor.

Musk ayrıca bazı aktivist gruplar, kurumlar ve akademik çevrelerin toplumsal cinsiyet ideolojisini kültürel mesajlarla yaydığını savunuyor.

Musk’ın son paylaşımı, toplumsal cinsiyet, ifade özgürlüğü ve kültürel kutuplaşma tartışmalarını yeniden alevlendirdi. X platformunda binlerce kullanıcı paylaşım hakkında yorum yaparken, konu kısa sürede gündemin üst sıralarına çıktı.

