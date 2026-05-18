Demokrat adayın twerk görüntüleri ABD'yi karıştırdı

Demokrat adayın twerk görüntüleri ABD'yi karıştırdı
ABD’de Demokrat Kongre adayı Shelby Campbell, siyasi vaatlerinden çok TikTok videolarıyla gündeme geldi. 32 yaşındaki hukuk öğrencisi ve bekar anne Campbell’ın mutfak tezgâhında dans ettiği görüntüler sosyal medyada viral olurken, kampanya sitesinde yer verdiği 4 sabıka fotoğrafı da tartışma yarattı. Campbell eleştirilere, “Hapse girdim, yargılandım ama yeniden ayağa kalktım” sözleriyle yanıt verdi.

ABD’de Demokrat Kongre adayı Shelby Campbell, seçim vaatlerinden çok sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor. 32 yaşındaki hukuk öğrencisi ve bekar anne Campbell’ın TikTok’ta paylaştığı dans videoları kısa sürede gündem oldu.

MUTFAK TEZGÂHINDA ÇEKTİĞİ VİDEO VİRAL OLDU

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Campbell’ın mutfak tezgâhında dans ettiği anlar dikkat çekti. Renkli tarzı ve sıra dışı kampanya diliyle öne çıkan Campbell’ın videoları kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

SABIKA FOTOĞRAFLARINI KENDİSİ PAYLAŞTI

Campbell’ın kampanya sitesinde yer verdiği 4 ayrı sabıka fotoğrafı da ABD’de tartışma yarattı. Demokrat aday, geçmişte yaşadığı hukuki süreçleri gizlemediğini belirterek eleştirilere yanıt verdi.

“HAPSE GİRDİM AMA YENİDEN AYAĞA KALKTIM”

Campbell yaptığı açıklamada, “Hapse girdim, yargılandım ama yeniden ayağa kalktım” ifadelerini kullandı. Destekçileri Campbell’ın açık tavrını savunurken, eleştirmenler ise paylaşımlarının siyasi ciddiyetle bağdaşmadığını öne sürdü.

