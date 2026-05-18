24 yaşındaki gencin acı sonu! Soğuk asfalt kıpkırmızı oldu

Kütahya’da istinat duvarına çarpan otomobilde bulunan 24 yaşındaki Furkan Okayay hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Hurdaya dönen araçtaki yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Okçu Güveçci Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Alperen Bayraktar’ın kullandığı 43 ABM 646 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Alperen Bayraktar ile araçta bulunan Hamza Özçelik, Bilal Hakan Özçelik, Muhammedcan Aslan Bişgin ve Furkan Okayay yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

FURKAN OKAYAY KURTARILAMADI

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 24 yaşındaki Furkan Okayay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
