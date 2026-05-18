Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı
İstanbul Şişli’de lüks otomobiliyle caddeye çıkan bir kişi, yaptığı hareketle gündem oldu. Lamborghini Gallardo kullanan sürücü, araçla ilerlediği sırada yola euro banknotları saçtı.
Şişli’de yoğun trafikte ilerleyen lüks spor otomobilden çevreye saçılan paralar, hem sürücüler hem de yayalar arasında şaşkınlık yarattı. Yola düşen euro banknotlarını gören bazı vatandaşlar çevrede kısa süreli hareketliliğe neden oldu.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Lamborghini Gallardo’dan etrafa para saçıldığı anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Akılalmaz anlar kısa sürede dikkat çekerken, görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.