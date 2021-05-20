GAZETELER - GAZETE MANŞETLERİ GAZETE OKU

Gazete Başlıkları

DAILYMOTION.COM: Ücretsiz izin pandemide işten çıkarmanın bir yolu mu? - Zürih'te plastinasyon tekniğiyle korunan insan bedenleri sergileniyor.

CARMEDYA.COM: Vespa'dan 75 yılda 19 milyon Scooter - Türkiye’deki faaliyetlerinde 50 yıldan fazladır hizmet veren Mercedes-Benz Türk, üretimin yanında mühendislik ve satın alma gibi alanlarla yeni istihdam olanakları yaratıyor.

TEKMOLOJI: Yavaş Çalışan iPhone'u Düzeltmenin Yolları - Lenovo, daha önce piyasaya sürdüğü Tab M10 serisi tabletlerine yeni bir üye eklemeye hazırlanıyor. Şirketin bu yeni tableti, 5G desteğine sahip olacağı bildirildi. Cihazın, teknik özellikleri gün yüzüne çıktı.

SPAGE MAG: Yılın En Parlak Dolunayı 26 Mayıs'ta - Yapay öğrenme ve teorik fizik alanında çalışan araştırmacı Arkadaş Özakın, 20 yılı aşkın süredir ABD'de sürdürdüğü profesyonel kariyerine nokta koydu ve mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi'ne dönerek yapay öğrenme ve depremler konusunda yeni bir araştırmaya başladı.

SONDAKIKA.COM: Zeynep Sever Demirel, derin sırt dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti - Zimbabve'de yaşayan 66 yaşındaki Misheck Nyandoro isimli adam, 17. kez evlenmeye hazırlanıyor. Daha önceki evliliklerinden 151 çocuğu olan Nyandoro, ölene kadar 100 eşten, bin çocuk yapmayı hedeflediğini söyleyerek, Burada yaptığım şey projemi tamamlamak. 1983'te başlattığım ve ölüm beni alıp götürene kadar durmayı düşünmediğim bir çok eşlilik projesi dedi.

DUGOUT: Yoann Gourcuff'un Nice'e Attığı Müthiş Serbest Vuruş Golü - Temmuz 2020'de Manchester City'nin Brighton'ı 5-0 mağlup ettiği maçta Raheem Sterling'in hat-trick yaptığı harika performansına birlikte göz atalım.

SNOB MAGAZI: Ünlü oyuncunun 8 yıllık ilişkisi bitti - Yılın magazin bombası olan Sibel ile Emir Sarıgül'ün aşkından detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çiftin, geçtiğimiz günlerdeki Göcek tatilinden yeni kareleri yayınlandı. İşte detaylar...

PLAYERBROS: Zula Süper Lig'in ilk kadın oyuncusu Ayşenur "Aura" Aslan oldu! - Zula Süper Lig'in ilk kadın oyuncusu Ayşenur Aura Aslan oldu!

DW.COM: TFF'ye Deniz Naki ve Sedat Doğan cezası - UEFA, Manchester City ile Chelsea'yi 29 Mayıs'ta karşı karşıya getirecek olan Şampiyonlar Ligi finalinin, İstanbul yerine Portekiz'in Porto şehrinde oynanacağını açıkladı.

INTERSINEMA.COM: Ölüler Ordusu Filmi - Ölüler Ordusu filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ölüler Ordusu filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

BBCTURKISH.COM: Zhurong: Çin, Mars'a indirdiği uzay aracından ilk fotoğrafları paylaştı - Yunanistan, 14 mayıs itibariyle ülkenin en önemli gelir kaynağı olan Turizm sektörünün kapılarını turistlere açtı.

HURRIYET.COM.TR: Zeytin Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Zeytin Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Zeytinyağı denince genel olarak akla ilk Ege gelir. Oysa Antakya ve Kilis bölgesinin zeytini ve zeytinyağı da kalitesiyle öne çıkıyor.

AA.COM.TR: Zonguldak'tan kısa kısa - Zonguldak'ta yaklaşık 6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği, denize hakim noktada inşa edilen Uzun Mehmet Camisi tamamlandı.

IHA.COM.TR: Zonguldak'ta Nisan ayında 392 konut satıldı - 'Zulüm kalınlaştıkça, ip inceldiğinde kopar sözünü paylaşan Milletvekili Aydemir, 'İsrail, zulüm üzerine inşa edilmiş bir yapıdır ve bu zulüm çok kalınlaşmıştır, yakın zamanda Allah'ın izniyle kopacaktır.

DHA.COM.TR: ZONGULDAK'TA, İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA'YA YÖNELİK SALDIRILARI KINANDI - ZONGULDAK'ta, tam kapanmanın ardından haftanın ilk gününde kent merkezinde yoğunluk yaşandı.

HABERLER.COM: Zuhal Topal'la Sofrada canlı izle! 17 Mayıs Pazartesi Zuhal Topla puan durumu! - Zuhal Topal'la Sofrada programında bugün haftanın ikinci günü yayınlanacak. Hafta içi her gün yayınlanan programda yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyorlar. Kayınvalideler, gelinlerin yemeklerini tadıp puanlama yapıyorlar. Peki, 18 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada bugün kim birinci oldu?