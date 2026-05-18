Sen bu hallere düşecek adam mıydın Mbappe? Satış listesine koyuldu

Real Madrid’de son dönemde eleştirilerin hedefi olan Kylian Mbappe hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İspanyol devinin başkanı Florentino Perez’in Fransız yıldızı satış listesine koyduğu öne sürüldü.

250 MİLYON EURO İDDİASI

İddialara göre Florentino Perez, takım içinde kriz yaratan Mbappe için 250 milyon euroluk bonservis belirledi. Real Madrid yönetiminin yıldız futbolcuyla ilgili radikal kararlar almaya hazır olduğu konuşuluyor.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Son haftalarda Santiago Bernabeu’da taraftarların Mbappe’yi ıslıklaması dikkat çekmişti. Real Oviedo maçında Fransız yıldızın adı anons edilirken tribünlerden yoğun tepki yükselmişti.

İTALYA TATİLİ KRİZ ÇIKARDI

Mbappe’nin El Clasico öncesi sevgilisi Ester Exposito ile İtalya tatiline çıkması da İspanya’da büyük tartışma yaratmıştı. İspanyol basını, bazı futbolcuların Fransız yıldızın gördüğü ayrıcalıklardan rahatsız olduğunu yazmıştı.

ANNESİNİN TEPKİSİ GÜNDEM OLMUŞTU

Bernabeu’da taraftarların oğlunu yuhaladığı anlarda Mbappe’nin annesinin kahkaha atarak tepki vermesi de gündem olmuştu. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

REAL MADRID’DE GERGİNLİK SÜRÜYOR

Şampiyonluk yarışında yaşanan hayal kırıklıkları sonrası Real Madrid’de tansiyon yükselmiş durumda. Mbappe’nin geleceğiyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.