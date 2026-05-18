Necip Uysal'dan futbola veda

Beşiktaş’ın altyapısından yetişen ve yıllarca siyah-beyazlı formayı terleten Necip Uysal, futbolculuk kariyerini resmen noktaladı.

SEZON ORTASINDA KADRO DIŞI KALMIŞTI

Sezon ortasında kadro dışı bırakılan ve uzun süredir takımdan ayrı çalışan Necip Uysal, futbolu bırakma kararını uygulamaya koydu. Tecrübeli futbolcu, Aralık 2025’te sezon sonunda kariyerini sonlandıracağını açıklamıştı.

22 YILLIK BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Henüz 12 yaşında Beşiktaş altyapısına katılan Necip Uysal, siyah-beyazlı kulüpte toplam 22 yıl geçirdi. 35 yaşındaki futbolcu Beşiktaş formasıyla 466 resmi karşılaşmaya çıktı.

18 TEKNİK DİREKTÖRLE ÇALIŞTI

Necip Uysal, Beşiktaş kariyerinde tam 18 teknik direktör ve 6 farklı başkanla çalışma fırsatı yaşadı. Siyah-beyazlı takımın son yıllardaki en önemli sembol isimlerinden biri olarak gösterildi.

VEDA SÖZLERİ DUYGULANDIRMIŞTI

Necip Uysal, Aralık ayında yaptığı açıklamada duygusal ifadeler kullanmıştı. Tecrübeli futbolcu, “İleride çocuklarıma ‘Babanız hiçbir şeyi yarım bırakmadı’ diyebilmek için sezon sonuna kadar antrenmanlarıma devam edeceğim. Kariyerime bu forma altında nokta koyacağım. Sonu böyle olsun istemezdim” sözleriyle dikkat çekmişti.

KUPALARLA DOLU KARİYER

Necip Uysal, Beşiktaş kariyerinde:

3 Süper Lig şampiyonluğu

3 Türkiye Kupası

2 Süper Kupa kazandı.

Siyah-beyazlı taraftarların uzun yıllar unutmayacağı isimlerden biri olan Necip Uysal, futbol kariyerini Beşiktaş forması altında tamamladı.

Kaynak: Haberler.com