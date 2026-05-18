İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
“Yasa dışı bahis” ve “kara para aklama” soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı ortaya çıktı. Lüks ve klasik otomobillerin yer aldığı listede İstanbul ve İzmir’deki gayrimenkuller de dikkat çekti. Kütahyalı 6 araba 3 evi olmasına rağmen ifadesinde hesabındaki para hareketliliğiyle ilgili soruya, "Kredi kartımdan para çekilmesi sonucu tarafıma gönderilmiş bana ait para tutarlarıdır. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum." demişti.
- Rasim Ozan Kütahyalı, yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklandı.
- Mal varlığı arasında 2009 model Jaguar, 1981 model klasik otomobil, 2013 model Volkswagen, 2023 model Chery, 1998 ve 2003 model Range Rover araçlar, Sarıyer ve İzmir Göztepe'de daireler ile Üsküdar Çengelköy'de yüzde 50 hisseli bahçe dubleks bulunuyor.
- Kütahyalı, ifadesinde kredi kartı borçlarını döndürmek için tanımadığı kişi ve firmalardan komisyon karşılığı para çektiğini söyledi.
"Yasa dışı bahis" ve "kara para aklama" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın arabaların dikkat çektiği mal varlığı ortaya çıktı.
TUTUKLANDI
Adana merkezli yürütülen "yasa dışı bahis", "kara para aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ve "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Rasim Ozan Kütahyalı tutuklanırken diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
RASİM OZAN KÜTAHYALI TELEFON ŞİRFESİNİ VERMEDİ
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın cep telefonunun şifresini emniyet birimleriyle paylaşmadığı öne sürüldü.
MAL VARLIĞI GÜNDEM OLDU
Arabaların dikkat çektiği mal varlığında şu kalemler yer aldı:
- 2009 model Jaguar marka araç
- 1981 model klasik otomobil
- 2013 model Volkswagen
- 2023 model Chery
- 1998 model Range Rover
- 2003 model Range Rover
- Sarıyer’de bir apartman dairesi
- İzmir Göztepe’de bir apartman dairesi
- Üsküdar Çengelköy’de bulunan Sultan Makamı Konutları’nda yüzde 50 hisseli bahçe dubleks
"KREDİ KARTI BORÇLARIMI DÖNDÜRÜYORDUM"
Öte yandan sorgu sırasında gösterilen MASAK raporunda yer alan belgeler ile ilgili sorular üzerine Kütahyalı, "İfademde belirttiğim gibi kredi kartımdan para çekilmesi sonucu tarafıma gönderilmiş olduğu bana ait para tutarlarıdır. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Buradaki şahısları ve firmaları tanımıyorum, bilmiyorum. Ayrıca nakit avans çekim faizi çok yüksek olduğundan kredi kartını Servet ve Mehmet isimli PERPA'da esnaf olan şahıslardan komisyon ile paramı geri almak çok mantıklı idi. Bu sebeple ihtiyacım da olduğu için bu yönteme başvurdum. Para gönderen firmaları ve şahısları tanımam" diye konuştu.