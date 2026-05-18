Atletico'ya veda eden Griezmann taraftardan özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi

Atletico Madrid’in yıldız futbolcusu Antoine Griezmann, Girona maçı sonrası taraftarlarına veda etti. Fransız yıldızın Barcelona transferiyle ilgili yaptığı itiraf ise geceye damga vurdu.

LaLiga’nın 37. haftasında Atletico Madrid sahasında Girona’yı 1-0 mağlup etti. Diego Simeone’nin ekibine galibiyeti Ademola Lookman’ın attığı gol getirdi.

MLS ekibi Orlando City ile anlaşan Antoine Griezmann, Atletico Madrid taraftarı önündeki son maçına çıktı. Fransız yıldız mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

“TEKRAR ÖZÜR DİLİYORUM”

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende taraftarlara seslenen Griezmann, Barcelona’ya transfer olduğu dönem için pişman olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, “Öncelikle burada olduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. İkincisi ve daha önemlisi tekrar özür diliyorum. Burada ne kadar sevildiğimi fark etmemiştim, çok gençtim” dedi.

“BİR HATA YAPTIM”

Fransız yıldız sözlerinin devamında Barcelona’ya gitme kararını hata olarak gördüğünü belirtti. Griezmann, “Bir hata yaptım, aklım başıma geldi. Buraya geri dönmek ve tekrar keyif almak için elimden gelen her şeyi yaptım” ifadelerini kullandı.