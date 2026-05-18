Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı

Sanatçı Umut Akyürek’in kızı Melek Bal’ın dedesinin cenazesinde çektiği TikTok videosu sosyal medyada büyük tepki çekti. Gelen eleştirilerin ardından açıklama yapan Akyürek, kızının davranışını “şuursuzluk” olarak nitelendirirken, TikTok’u ve popüler kültürü sert sözlerle hedef aldı.

CENAZEDE ÇEKTİĞİ VİDEO GÜNDEM OLDU

Umut Akyürek’in kızı Melek Bal’ın, dedesinin cenazesinde çektiği video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Videodaki davranışları nedeniyle yoğun eleştiri alan Bal’a yönelik tepkiler artarken, annesi Umut Akyürek de sessizliğini bozdu.

“HİÇBİR KÜLTÜRDE ACI BÖYLE PAYLAŞILMAZ”

Yaşadıkları acının çok yeni olduğunu söyleyen Akyürek, kızının davranışını doğru bulmadığını belirtti. Ünlü sanatçı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Acımız çok taze, babamızı kaybettik. Maalesef cenazemizde kızım son derece şuursuz, asla onaylanmayacak bir video çekti. Hiçbir kültürde acı böyle paylaşılmaz. Ben de bunu tasvip etmiyorum.”

TİKTOK’A SERT TEPKİ

Akyürek, açıklamasında TikTok platformunu da sert sözlerle eleştirdi. "Tiktok denen lağım çukuru gençleri zehirlemeye devam ediyor. Tıklanma ve maddi kazanç için toplum mahvoluyor. Neden kapatılmıyor?” diyen sanatçı, sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki etkisine dikkat çekti.

HADİSE VE GÜLŞEN’İ DE HEDEF ALDI

Umut Akyürek daha sonra yaptığı açıklamada ise Hadise ve Gülşen gibi isimleri eleştirdi. Akyürek, “Ben Hadise’yi de onun gibi popüler kültür figürlerini de ölene kadar eleştireceğim. Donla sahneye çıkanlar, Gülşen gibiler yüzünden, 5 tane adamın kollarında inleyerek sanat adı altında kepazelik sergileyen insanlar yüzünden bu halde... Bu işin çivisi çıkmış daha da çıkmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

“GEREKİRSE SOYADIMI BİLE DEĞİŞTİRİRİM”

Kızıyla yaşadığı sorunlara da değinen Akyürek, "Ben çocuğumu savunmuyorum. Evimde kavga dövüş eksik olmuyor. Çocuğumu reddedecek noktaya geldim, bunu da bilin rahatlayın. Beni evladımla mı vuracaksınız? Vurun. Gerekirse soyadımı bile değiştiririm. Doğruları söylemekten geri adım atmayacağım" dedi.