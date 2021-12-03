Şarküteriye dalıp kadını, kocasının yanında öldürmüştü! Korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı

Bucak'ta 28 Nisan'da 2 çocuk annesi Hatice Işık'ı çalıştığı iş yerinde, kocasının yanında av tüfeğiyle öldüren Ramazan Topay'ın yargılanmasına başlandı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya sanık Ramazan Topay, tutuklu bulunduğu Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBiS aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları ile Hatice Işık'ın babası Bayram, annesi Nazife Varkal ve eşi Mehmet Işık salonda hazır bulundu.

"HATİCE'Yİ ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU"

Hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Ramazan Topay, Hatice Işık ile bir dönem arkadaşlığı olduğunu öne sürerek, "Olay günü bilmediğim bir numaradan beni aradılar. Demir doğramacı olduğum için demir doğrama işi yaptıracaklarını söylediler. Çağırdıkları yere gidince Hatice'nin akrabası olduğunu söyleyen kişiler tarafından tehdit edildim. Benim ve ailemin bu işten zarar göreceğini söylediler. WhatsApp üzerinden Hatice'yi arayıp 'Senin amacın ne, neden benim üzerime adam salıp tehdit ettiriyorsun, sana maddi manevi yardım ettim' dedim. Bana hakaret etti. Arabamda bulunan silahla iş yerine gittim, 'Çıkın dışarı' diye bağırdım. 'Hatice ile konuşacağım' dedim. O esnada, 'korksun' diye ateş etmek istedim. O panikle Hatice'ye rastgeldi. Onu yerde görünce korku ve panikle olay yerinden uzaklaştım. Amacım öldürmek değildi" dedi.

KADININ BABASINDAN TEPKİ

Hatice Işık'ın babası Bayram Varkal "Evvela Allah'a, sonra sayın savcımıza güveniyorum. Cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim" dedi. Anne Nazife Varkal ise "Hiçbir şey öldürmeye sebep değildir. Ben çocuğumu katil öldürsün, diye beslemedim. Bekar bir adamın, evli barklı 2 çocuklu bir kadınla ne işi vardı? Şikayetçiyim, kimse kimseyi öldüremez" diye konuştu.

"HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM DİYE BAĞIRDI"

Hatice Işık'ın eşi Mehmet Işık ise "Ben eşimin sanıkla arkadaşlığını bilmiyordum. Tesadüfen dükkandaydım. Sanık gelip kapıyı açtı. Önce eşim gördü benim sırtım dönüktü. Eşim 'Dikkat Mehmet' dedi. Döndüğümde 'Çıkın dışarı şerefsizler. Hepinizi öldüreceğim' deyip hedef gözeterek üç el ateş etti. Beni de vuracaktı. Ben o esnada silahı tuttum. Sanık silahı bırakıp gitti. Polisler geldi. Silahı teslim ettim" dedi. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarını dinledikten sonra sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

'YA BENİMSİN, YA KARA TOPRAĞIN' İNANCINDAN KURTULUNMALI'

Mahkeme çıkışında Hatice Işık'ın ailesinin avukatı Süleyman Uysal, "Ülkemizin kanayan yarası kadın cinayeti yine bir can almıştır. Hatice Işık, çalışmakta olduğu iş yerinde saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmiş. Bu elim olay sonucunda geriye iki çocuğu, gözü yaşlı eşi, anne ve babası kalmıştır. Bu cinayetlerin artık durmasını, buna bir önlem alınmasını istiyoruz. Ülkemizdeki, 'ya benimsin, ya kara toprağın' inancından kurtulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

"NEREDEN KIZIMA BULAŞTI BİLMMİYORUM"

Bayram Varkal çocuğunu kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirtirken eşi Nazife Varkal ise "Ne kadar ağır ceza alacaksa alsın istiyorum. Çocuklarının rızkını çıkarmak için iş yerine girdi, çalışıyordu. Eşi var, iki çocuğu var. Nereden benim kızıma bulaştı, bilmiyorum. Benim yavrumu öldürdü, bizi de öldürdü. O kara toprağa iki çocuğunu, ana baba olarak bizi de gömdü. Ben bu katillerin yaşamasını istemiyorum. Bu katillerin dışarı çıkmasını hiç istemiyorum. Bu cinayetlere 'dur' denilsin. İdam çıksın" dedi. Hatice Işık'ın eşi Mehmet Işık da iki çocuğunun annesiz kalması nedeniyle sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

KORKUNÇ DAKİKALAR KAMERLARDA

Bucak'ta Karayvatlar Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki şarküteride yaşanan cinayet anına ait görüntülere ise DHA muhabiri ulaştı. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarına anbean yansıyan cinayet anında Topay, aracıyla Hatice Işık'ın çalıştığı şarküteri önüne gelip, av tüfeğini eline alarak içeri giriyor. Eşi Mehmet Işık ile sohbet eden Hatice Işık, Ramazan Topay'ı eli silahlı görünce kirişin arkasına gizlenmeye çalışıyor. Bu esnada ateş eden Topay, Hatice Işık'ı tam göremeyince yer değiştirerek kafasına ve göğsüne 3 el daha ateş ederek, vuruyor. Topay, yere yığılan Hatice Işık'ın yanına gitmek istediği sırada Hatice Işık'ın eşi Mehmet Işık ile Topay boğuşuyor. Boğuşma anında tüfek 2 el daha ateş alırken, Mehmet Işık'ın elinden tüfeği aldığı Ramazan Topay koşarak uzaklaşıyor.

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Son Dakika Haberleri

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