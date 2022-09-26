Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. Ek yerleştirmelerin devam ettiği ve fiyatlarını değiştirmediğimiz Yükseköğrenim yurdunda kalan öğrencilerimize vermiş olduğumuz beslenme yardımını günlük 25 kiradan 60 liraya çıkarıyoruz. Böylece beslenme yardımını iki buçuk katlık bir artışla aylık bin 800 liraya yükseltiyoruz" ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor. Politika Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik Recep Tayyip Erdoğan Politika Güncel Haberler

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