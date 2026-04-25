Dursun Özbek'ten derbiye saatler kala hakem için bir tepki daha

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulunarak karşılaşmanın hakemi Yasin Kol için bu atamayı yapanları eleştirdi.

''BİZİM SİNİR UÇLARIMIZLA OYNUYORLAR''

Fenerbahçe derbisine atanan Yasin Kol'un hakkında konuşan sarı-kırmızılıların başkanı, "Her gün nelerle mücadele ettiğimizi çok iyi şekilde anlamınızı istiyorum. Maçımıza yapılan hakem atamasına bakar mısınız? FIFA kokartı olmayan, sezon içinde gösterdiği performansı, saha içindeki duruşu tartışmalı bir hakemi bu maça atayarak bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar. Dünya üzerindeki sayılı derbilerinden birine Türkiye’deki tüm kulüplerin tartıştığı bir hakemi atayarak neyi amaçladıklarını anlamak mümkün değil.'' dedi.

''TÜRKİYE SORGULUYOR, BİZ DE SORGULUYORUZ''

Sözlerine devam eden Dursun Özbek, ''Türk futbol kamuoyunun birleştiği bir nokta var. Bu hakem, bu derbiye göre bir hakem değil. FIFA kokartı yok. Diğer FIFA kokartlı hakemler dururken, bu hakemin atmasını Türkiye sorguluyor, biz de sorguluyoruz. Amaç ne olursa olsun, hedefleri ne olursa olsun bizim hedefimize zerre kadar etkisi olmayacaktır. Zannetmeyin ki bu ilk defa olan bir şey. Son 3 senedeki şampiyonluk dönemini hatırlarsanız bunun gibi birçok olayla karşılaştık, hepsinin de üstesinden geldik. Bunu çok anormal karşılaşmayın. Galatasaray özellikle futbolda özellikle bir seviyeye çıktı ki birçok mihrak, Galatasaray’ın bu yükselişinden rahatsız. Biz bu tip davranış biçimlerinin, bu tip Galatasaray’a saldırılarının hepsinin üstesinden geldik. 3 seneden beri verdiğimiz mücadeleye bugün de devam ediyoruz. Hepsi birbirine benziyor. Bu senenin geçmiş senelerden hiçbir farkı yok. Kazandığımız başarılar kıskanılmaktadır. Bu kıskançlık, kulübümüzü de hedef haline getirmektedir. Ne yaparsak yapalım bu durum artarak devam edecektir. Önümüzdeki sene, bu seneden daha zor bir sene olacaktır." şeklinde konuştu.

''UEFA'DAN 60 MİLYON EURO GELİR ELDE ETTİK''

Sponsorluk, reklam ve isim hakkı gelirlerinden son 12 sayda 89 milyon Euro kazandıklarını söyleyen Dursun Özbek, sözlerine şöyle devam etti: "Futbol takımımızın başarısı sponsor gelir miktarını da ciddi şekilde arttırdı. Forma sponsorluk gelirlerimiz 38 milyon Euro seviyesine çıktı. Şampiyonlar Ligi’ndeki performansımızla birlikte UEFA’dan 60 milyon Euro gelir elde ettik. Tüm gelir kalemlerindeki artış sayesinde son 9 ayda 30 milyon Euro - 1.5 milyon TL brüt karlılık elde edilmiştir. Son 9 ayda Galatasaray, brüt kar elde eden Süper Lig’de tek takım. 9 ayda 15 milyon Euro-734 milyon TL kar ettik. Karlılığı etkileyen faktörlerden biri futbolcu satışlarıdır. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro’nun üzerinde 6-7 futbolumuz bulunmaktadır. Bu yatırım döneminde uygun şartlar oluşmadıkça bu değerli kadrodan oyuncu satmayı da planlamıyoruz. Bu kadronun daha büyük başarılara ve daha büyük gelirlere vesile olacağına inanıyoruz. 28 Şubat 2026 itibarıyla Sportif AŞ’nin yükümlülüğü 25.7 milyar TL, varlıklarımız 41.6 milyar TL."