Herkesin kafasını karıştıran hakem: Gerçek mi yoksa yapay zeka mı?

İtalya Serie D'de görev yapan İtalyan hakem Giuliana Vigile, son günlerde yeşil sahalardaki yönetiminden ziyade büyüleyici güzelliğiyle spor dünyasının gündemine oturdu. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplayan Vigile, futbolseverleri adeta ikiye böldü.

YAPAY ZEKA İDDİALARI

Vigile'nin kusursuz yüz hattı ve paylaştığı fotoğraflardaki estetik duruşu, dijital dünyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Takipçileri arasında çıkan anlaşmazlık, kısa sürede bir "gerçeklik" sorgulamasına dönüştü. Futbolseverlerin bir kesimi, Vigile’nin "fazla kusursuz" olduğunu belirterek, bu profilin gelişmiş bir yapay zeka (AI) ürünü olduğunu savundu. Özellikle yüz hatlarındaki simetri ve fotoğraflardaki ışık dengesi, bu iddiaları güçlendiren unsurlar olarak öne sürüldü.

Diğer bir kesim ise bu iddialara sert çıkarak, Vigile’nin İtalya Hakemler Derneği bünyesinde kariyerini sürdürdüğünü, Serie D maçlarında aktif görev aldığını ve paylaşılan görüntülerinin gerçeği yansıttığını dile getirdi.