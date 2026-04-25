Bu kadarı da insafsızlık! Rakip kaleci sakatlanıp yerde yatarken gol attılar

Crystal Palace ile karşılaşan Liverpool'da kaleci Freddie Woodman’ın kurtarış yaptığı pozisyonun ardından sakatlık yaşayarak yerde kaldı. Pozisyonun devamında topu alan Crystal Palace forması giyen Daniel Munoz, topu ağlara yolladı. Bu durum Liverpool oyuncuları ve taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi Liverpool, 3-1'lik skorla kazandı.

LIVERPOOL 3 GOLLE KAZANDI

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Alexander Isak, 40. dakikada Andy Robertson ve 90+6. dakikada Florian Wirtz kaydetti. Crystal Palace'ın tek golü 71. dakikada Daniel Munoz'dan geldi.

PALACE'DAN ÇOK TARTIŞILACAK GOL

Karşılaşmaya Crystal Palace'ın attığı gol damga vurdu. Mücadelenin 71. dakikasında gelişen Palace atağında Liverpoollu kaleci Freddie Woodman, karşı karşıya pozisyonda rakibine gol izni vermemesinin ardından sakatlık yaşadı. Kaleciden seken topu önünde bulan Daniel Munoz, Woodman'ın yerde yattığı sırada topu ağlara yolladı. Golün ardından büyük bir şaşkınlık yaşanırken, Liverpool oyuncuları ve taraftarlar, Daniel Munoz'a büyük tepki gösterdi. 

İşte o an:

Cemre Yıldız
500

