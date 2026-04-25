Polislere müjde: Mesai saatleri değişiyor, fazla mesai ücreti geliyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet mensuplarının çalışma saatlerini 12/36 sistemine taşıyacak ve 2027'den itibaren fazla mesai ücreti ödenmesini sağlayacak düzenleme için Maliye Bakanlığı ile mutabakata varıldığını açıkladı. Çiftçi, İstanbul’da görev yapan polisler için de özel bir lojman projesi başlatılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tersane İstanbul'da düzenlenen İstanbul Basın Buluşması'nda medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

MALİYE BAKANLIĞI İLE ANLAŞMA TAMAM: 12/36 MESAİ SİSTEMİNE GEÇİLİYOR

Bakan Çiftçi, polislerin iş ve sosyal hayat arasındaki dengesini iyileştirmeyi amaçlayan 12/36 sistemi ve fazla mesai ücretleri konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile mutabakata varıldığını duyurdu. Çiftçi, "Polis okullarındaki 10 bin adayımızın mezuniyetini iki ay öne aldık. Bu taze kanla birlikte 12/36'ya geçebileceğimizi değerlendiriyoruz” dedi.

2027’DEN İTİBAREN FAZLA MESAİ ÜCRETİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Polislerin en çok talep ettiği konuların başında gelen fazla çalışma ücretlerine ilişkin de müjdeyi veren Bakan Çiftçi, “Fazla çalışma saatleri konusunda da Maliye Bakanlığımızla görüşmelerimizi tamamladık, 12/36'ya geçmemiz durumunda 2027 yılından itibaren fazla mesai ücretlerinin ödenebileceği konusunda mutabakata vardık. Tabii Strateji Başkanlığının da onayını almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DAKİ POLİSLERE LOJMAN MÜJDESİ

Çiftçi, "Kira yardımı konusunda ise İstanbul Vali'mizle görüştüm. Polis Teşkilatına lojman olarak verilmek üzere İstanbul'dan daire almayı planlıyoruz, bunu ilk olarak oradan başlatacağız. Maaş eşitlemesi konusu, jandarmanın eskiden Genelkurmay'a bağlı askeri personel sayılmasından gelen bir durum. Şu an sadece İçişleri'ne bağlı bir kolluk kuvveti olmalarına rağmen eşitleme yapabilmek için kanuni düzenleme ve ciddi bütçe gerekiyor. İran Savaşı'nın bütçeye getirdiği yükleri de göz önünde bulundurunca bunun bu sene gerçekleşmesini çok mantıklı görmüyoruz" dedi.

