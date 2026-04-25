ABD’de 27 yaşındaki kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı

ABD’nin Texas eyaletinde görev yapan 27 yaşındaki öğretmen Angela Palmares, öğrencilerle uygunsuz ilişki kurduğu iddiasıyla tutuklandı. Olay, eğitim camiasında ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

OKUL YÖNETİMİ İHBAR ETTİ

New York Post'un haberine göre , Palmares hakkında yürütülen süreç okul yönetiminin ihbarı üzerine başlatıldı. Llano Independent School District yetkilileri, öğretmenin öğrencilerle uygunsuz iletişim kurduğuna dair şüpheler üzerine durumu emniyet birimlerine bildirdi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İLETİŞİM

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, öğretmenin öğrencilerle okul dışı saatlerde sosyal medya üzerinden uygunsuz mesajlaşmalar gerçekleştirdiği tespit edildi. Olayın kapsamına ilişkin detayların ise soruşturmanın hassasiyeti nedeniyle kamuoyuyla paylaşılmadığı belirtildi.

AĞIR SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

Angela Palmares hakkında “öğrenci ile uygunsuz ilişki” suçlamasıyla işlem başlatıldığı bildirildi. ABD yasalarına göre bu suç, ikinci derece ağır suç kapsamında değerlendiriliyor.

KEFALETLE TUTUKLU

Palmares’in 150 bin dolar kefaletle cezaevinde tutulduğu öğrenildi. Kaç öğrencinin olaydan etkilendiği henüz netlik kazanmazken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için kapsamlı incelemenin devam ettiğini belirtti. Eğitim kurumlarında güvenlik ve denetim konuları yeniden gündeme geldi.