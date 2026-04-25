İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

İran, İsrail ve ABD ile 56 gündür devam eden bir savaşın ve ağır ekonomik yaptırımların kıskacında hayatta kalma mücadelesi verirken; eski üst düzey diplomat Ahmad Sobhani’nin oğlu Sasha Sobhani’nin Avrupa’daki ultra lüks yaşantısı, "rejim içindeki imtiyazlı sınıf" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Sosyal medyada "İran’ın Dan Bilzerian’ı" olarak tanınan Sobhani, halkın sefaletle boğuştuğu bir dönemde özel jetler, güzel kadınlar ve lüks partilerle dolu hayatını sergilemeye devam ediyor.

  • İran'ın eski Venezuela ve Gabon büyükelçisi Ahmad Sobhani'nin oğlu Sasha Sobhani, Avrupa'da lüks yaşam tarzıyla eleştiriliyor.
  • Sasha Sobhani, 2021'de İspanya'da kara para aklama ve yasadışı kumar suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.
  • Sobhani, İran'a iade edilmesi durumunda işkence göreceğini iddia etti.

İran, bölgesel gerilimler ve ambargoların gölgesinde İsrail ve ABD ile savaşırken, eski Venezuela Büyükelçisi  Ahmad Sobhani'nin oğlu Sasha Sobhani’nin Avrupa’daki ultra lüks yaşantısı eleştirilerin odağına yerleşti. 2021'de kara para aklama ve yasadışı kumar suçlamalarıyla İspanya’da hakim karşısına çıkan Sobhan kendisine "imtiyazlı" diyenlere meydan okuyarak "Sıfırdan başladım" iddiasında bulundu.

GÖSTERİŞLİ YAŞAMI GÖZLER ÖNÜNDE 

İran halkı yıllardır devam eden ağır yaptırımlar ve 56 gündür devam eden ABD-İsrail savaşı altında ekonomik zorluklarla mücadele ederken, ülkenin eski Gabon ve Venezuela büyükelçisi Ahmad Sobhani’nin oğlu Sasha Sobhani, sosyal medyada sergilediği gösterişli yaşam tarzıyla tepkilerin odağında. 

İRAN'IN DAN BİLZERİAN'I 

Sohbani sosyal medya hesabından özel jetler, spor arabalar, lüks partiler ve güzel kadınlarla dolu hayatını paylaşınca tüm gözler yeniden üzerine çevrildi. 

İran'ın Dan Bilzerian'ı olarak tanımlanan 38 yaşındaki rapçi Sobhani, kendisine yöneltilen "imtiyazlı çocuk" eleştirisinin reddederek, eleştirenlere "Gidin gerçek imtiyazlıları bulun" diye seslendi.

YASADIŞI KUMAR VE KARA PARA SUÇLAMASI 

Lüks hayatının kaynağı sorgulanan Sobhani için İran resmi makamları 2021'de harekete geçmişti. İspanya'dan iadesi istenen müzisyen, Madrid'de hakim karşısına çıkmıştı. Hakkındaki "yasadışı kumar siteleri işletmek" ve "kara para aklamak" suçlamalarını reddeden Sobhani, ülkesinin lüks yaşantısını gerekçe göstererek kendisine komplo kurduğunu iddia etmişti.

"DÖNERSEM İŞKENCE GÖRECEĞİM" DEMİŞTİ

İran yönetiminin iade talebine karşı mahkemede savunma yapan Sobhani, geri gönderilmesi durumunda yaşam tarzı ve siyasi duruşu nedeniyle işkence görme riskiyle karşı karşıya olduğunu ileri sürmüştü.

PRESTİJLİ BİR AİLEDEN GELİYOR 

Bir yanda savaşın eşiğindeki ülkesi, diğer yanda Avrupa başkentlerinde süren milyoner hayatı Sohbani'yi İran'ın en büyük siyasi tartışmalarından birine çevirdi. 

Gösterişli yaşantısını sergilemekten çekinmeyen Sasha Sobhani'nin babası Ahmad Sobhani İran'ın Venezuela (2001–2006) ve Gabon (1995–1998) büyükelçisi olarak görev yaptı. 2007-2010 yılları arasında ise ülkesinin Avrupa ve Amerika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısıydı.  

Elif Yeşil
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayern Münih ile şaka olmaz! 3-0'dan muhteşem geri dönüş

Fark atıyoruz diye sevindikleri maçta 30 dakikada tepetaklak oldular
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı

New York'un Müslüman belediye başkanı haddini aştı
Micheal Olise sınırları zorlamaya devam ediyor! Bu kez de el hareketi çekti

Son yaptığıyla sabırları taşırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi

Bu görüntüye tepkisi sert oldu

Bayern Münih ile şaka olmaz! 3-0'dan muhteşem geri dönüş

Fark atıyoruz diye sevindikleri maçta 30 dakikada tepetaklak oldular
Kayserispor taraftarı önünde ligde kalma umutlarını artırdı

Süper Lig'i karıştıran sonuç
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir?

Müfredatın "beyni" bakanlığın iki numarası oldu