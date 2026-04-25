Belçika'ya ait askeri uçağa Haiti'de ateş açıldı

Belçika'ya ait A400M tipi askeri nakliye uçağına, Haiti'de Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü görevi kapsamında yürütülen uçuş sırasında ateş açıldığı bildirildi.

Belçika'ya ait A400M tipi askeri nakliye uçağına, Haiti'de Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü görevi kapsamında yürütülen uçuş sırasında ateş açıldığı bildirildi.

Resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Belçika Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, 19 Nisan'da Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'dan Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'e uçuş gerçekleştirdi.

15. Hava Ulaştırma Filosu'na bağlı uçak, BM misyonu kapsamında yaklaşık 80 Çadlı askeri, Port-au-Prince'e taşıdı. Askerlerin indirilmesinin ardından uçak Santo Domingo'ya geri döndü.

Uçuş sonrası yapılan kontrolde, uçağın kuyruk ve motor bölümünde iki kurşun izi tespit edildi.

Uçağın Port-au-Prince'e iniş öncesinde hedef alındığı değerlendirilirken güvenli iniş yapan uçaktaki mürettebatın yara almadığı belirtildi.

Geçici onarımların ardından uçak, Brüksel'deki üssüne sorunsuz şekilde döndü.

Savunma Bakanlığı olayı doğrularken olayın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
Bakan Çiftçi'den Gülistan Doku dosyası için net mesaj

Müfredatın "beyni" bakanlığın iki numarası oldu
Severek beslediği hayvan bu hale getirdi
New York'un Müslüman belediye başkanı haddini aştı
Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan yorum: Erdoğan 40 yılda iyi bir iş yaptı
Müfredatın "beyni" bakanlığın iki numarası oldu
Ligden düşmemek adına hayati bir maça çıktılar! İşte sonuç
UEFA'dan rekor ödeme! Galatasaray kasaya giren parayı açıkladı