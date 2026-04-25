Haberler

West Ham'ı 90+2'de hayata döndüren gol

West Ham'ı 90+2'de hayata döndüren gol
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Premier Lig'in 34. haftasında West Ham United, Everton'ı 90+2'de attığı gole 2-1 mağlup ederek kümede kalma mücadelesinde çok önemli bir galibiyet elde etti.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında West Ham United ile Everton karşı karşıya geldi. Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi West Ham, 2-1'lik skorla kazandı.

WEST HAM'I 90+2'DE HAYATA DÖNDÜREN GOL

West Ham'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Tomas Soucek ve 90+2. dakikada Callum Wilson kaydetti. Everton'ın tek golü ise 88. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'dan geldi. 

KÜME HATTI ALEV ALEV

Bu sonuçla birlikte West Ham 36 puana yükselerek 3 puana uzanan Tottenham'ın üstünde kalmaya devam etti. Everton ise 47 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında West Ham, deplasmanda Brentford ile karşılaşacak. Everton, sahasında Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

