Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hain darbe girişiminde 51 polisin şehit olduğu Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programında konuştu. Erdoğan buradaki konuşmasında, FETÖ terör örgütü ile mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GÖLBAŞI ÖZEL HAREKAT BAŞKANLIĞINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Sizleri en kalpli duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında aziz milletimizin her bir ferdine buradan selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. On beş Temmuz demokrasi ve milli birlik gününde hain kalkışmanın 9. yıl dönümünde sizlerle bir aradayız. Bugün 51 vatan evladının her biri bu ülkeye bu bayrağı sevdalı 51 kardeşimizin şehit edildiği özel harekat daire başkanlığımızdayız.

FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi bu noktaya F-16 uçaklarıyla iki ayrı saldırı düzenlediler. İlk saldırıda Havacılık Daire Başkanlığımızda görevli 7 kardeşimiz. İkinci saldırıda ise Özel Harekat Daire Başkanlığımızda vazifeli 44 kardeşimiz burada şehit düştü. Çoğu hayatının baharından gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen bu kardeşlerimiz hem şahsiyetleri hem de kabiliyetleriyle temayüz eden vatan müdafileriydi.

"ŞEHİT EDİLEN HER POLİSİMİZ CESARET ABİDESİYDİ"

Hepsi ay yıldızlı al bayrağımıza, bu memleketin her bir karışına, aşkla bağlı vatan ve millet sevdalılarıydı. Şehit edilen her bir polisimiz vakar, merhamet ve cesaret abidesiydi. Onlar Türkiye'nin akıncı beyleriydi. Selam olsun bu milletin akıncı beylerine. Can feda olsun kahraman polisin Özel Harekat erlerine. Kahraman şehitlerimizin kabirleri pür nur olsun. Rabbim onları Peygamber Efendimiz'e inşallah komşu eylesin. Malumunuz şehit, şahit olan, hazır bulunan demektir. Evet, onlar şu anda bizleri görüyor, bizleri duyuyor. Rabbimizin lütuf ve keremine de inşallah mazhar oluyorlar.

"21. YÜZYILIN HAŞHAŞİLERİ, MİLLİ İRADAYE BÜYÜK BİR PUSU KURDU"

Peygamberlikten sonraki en yüce makamda, görev huzuruyla oturuyorlar. Cenab-ı Mevla bizleri şehitlerimizin şefaatine nail eylesin. Rabbim sizlerin de ayağınıza taş değdirmesin, sizleri daima muzaffer ve muvaffak eylesin diyorum. Aziz kardeşlerim, 15 Temmuz 2016'da bu topraklardaki bin yıllık tarihimizin en ağır ihanetlerinden birine uğradık. Gazi Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, Genelkurmay Başkanlığımız, Ankara Emniyetimiz, TRT ve TÜRKSAT'ın yanı sıra Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığımız da saldırıya maruz kaldı. 21. yüzyılın haşhaşileri olan FETÖ'cü alçaklar, ülkemize, millî iradeye ve geleceğimize yönelik büyük bir pusu kurdu. 15 Temmuz'da devletine ihanet edenler, ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek."