Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak kritik mücadele öncesinde ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmaya ilişkin tahminlerini paylaştı. TV8 ekranlarında konuşan Dilmen, sarı-kırmızılıların İspanyol devi karşısındaki şansını değerlendirirken maçın kaderini değiştirebilecek futbolcuları da işaret etti.

"GALATASARAY MAÇA HAZIR"

Galatasaray'ın milli aranın ardından Barcelona karşısına daha dinlenmiş çıkacağını belirten Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların fiziksel durumuna dikkat çekti. Davinson Sanchez ve Lucas Torreira'nın yoğun maç temposundan etkilendiğini ifade eden deneyimli yorumcu, buna rağmen Galatasaray'ın genel olarak karşılaşmaya hazır olduğunu söyledi.

"BARCELONA MÜTHİŞ DURUMDA"

Barcelona'nın son haftalardaki performansını değerlendiren Dilmen, İspanyol ekibinin önemli eksiklerine rağmen oldukça formda olduğunu belirtti. Deneyimli yorumcu, "Barcelona müthiş durumda. Raphinha olmamasına rağmen form durumları çok yüksek. Getafe maçında Pedri, Cubarsi ve Cancelo'yu dinlendirmiş. Bunun üzerine RAMS Park'ın zemini de düzeldi." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY 2-3 NET POZİSYON BULACAK"

Karşılaşmada Galatasaray'ın gol fırsatları yakalayacağını düşündüğünü belirten Dilmen, sarı-kırmızılıların hücum gücüne güvendiğini dile getirdi.

"Ben Galatasaray'ın muhakkak 2-3 tane net pozisyon bulacağını düşünüyorum. Topu kimse rakibe vermez. Adamlar alıyorlar. Top rakipteyken yorulursun ama top sendeyken yorulmazsın."

BARIŞ ALPER VE SARA'YA ÖZEL VURGU

Galatasaray'ın Barcelona karşısındaki hücum planında Barış Alper Yılmaz'ın önemli bir rol oynayabileceğini belirten Dilmen, milli futbolcunun ilk 11'de başlaması gerektiğini savundu. Barış Alper'in süratiyle rakip savunmanın arkasına koşular yapabileceğini ifade eden yorumcu, Gabriel Sara'nın uzun paslarının da bu noktada etkili olabileceğini söyledi.

MAÇIN SONUCU İÇİN ÜÇ İHTİMALİ DE İŞARET ETTİ

Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Barcelona karşılaşmasında kesin bir favori göstermedi. Mücadelenin üç ihtimalli olduğunu belirten deneyimli yorumcu, Galatasaray'ın taraftar desteğiyle önemli fırsatlar yakalayabileceğini ancak Barcelona'nın form durumunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

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