Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap

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Trendyol Süper Lig'de kötü günler geçiren Samsunspor'da teknik direktör arayışları hız kazandı. Trabzonspor karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Thorsten Fink ile yollarını ayıran Karadeniz temsilcisinin, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'ya teklif götürdüğü belirtildi.

TEDESCO'DAN SAMSUNSPOR'A OLUMSUZ YANIT

Süper Lig'in ilk 7 haftasında yalnızca 4 puan toplayabilen Samsunspor, teknik direktörlük görevi için adaylarla görüşmelere başladı. Kırmızı-beyazlı yönetimin, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Domenico Tedesco'ya sözlü teklif yaptığı öne sürüldü. Ancak 41 yaşındaki teknik adamın, Samsunspor yönetimine teşekkür ederek teklifi geri çevirdiği belirtildi.

FENERBAHÇE'DE SÜPER KUPA KAZANMIŞTI

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 45 resmi karşılaşmada 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertli takımla maç başına 2 puan ortalaması yakalayan deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe kariyerinde Süper Kupa şampiyonluğu da yaşadı.

SAMSUNSPOR'DA HOCA ARAYIŞI SÜRÜYOR

Trabzonspor yenilgisinin ardından teknik direktör değişikliğine giden Samsunspor'da yönetim, yeni çalıştırıcıyı belirlemek için çalışmalarına devam ediyor. Tedesco'dan olumsuz yanıt alan Karadeniz ekibinin, listesindeki diğer adaylarla görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.