Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik denetim sonuçlarını içeren gıda sahtekarları listesini bir kez daha güncelledi. 12 Ekim 2026 tarihli yeni listede; zeytinyağında tohum yağı, sucuk ve kıymada kanatlı eti ile sakatat, baklavada gıda boyası ve ay çekirdeği tespiti dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını korumak ve haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla 81 ilde yürüttüğü gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İşletmeleri tek tek denetleyen ekipler, laboratuvar incelemeleri sonucunda mevzuata aykırı ve uygunsuz bulunan ürün ile markaları ifşa etmeyi sürdürüyor.

Bakanlık, tespit edilen hileleri "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında iki ayrı liste halinde internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

HANGİ ÜRÜNLERDE HANGİ HİLELER YAPILDI?

12 Ekim 2026 tarihinde güncellenen son listeye göre peynir, kaşar, yoğurt, tereyağı, ayran, sirke, baklava, sucuk, pide harcı, köfte, lahmacun, zeytinyağı, baharat ve bal gibi temel gıda maddelerinde ciddi uygunsuzluklar belirlendi.

Resmi denetim sonuçlarına göre öne çıkan bazı tespitler şu şekilde sıralandı:

Zeytinyağı ve bitkisel yağlar: "Naturel Sızma Zeytinyağı" etiketiyle satılan ürünlerde tohum yağları karıştırıldığı ve daha düşük kaliteli zeytinyağlarının eklendiği tespit edildi.

Et ve sucuk ürünleri: Isıl işlem görmüş piliç ve dana sucuklar ile köfte ve lahmacun harçlarında mekanik ayrılmış kanatlı eti, sakatat (taşlık, baş eti, dil) ve kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.

Baharat ve tatlılar: Kekik ve sumakta yabancı madde ile gıda boyası; fıstıklı baklavada ise gıda boyasının yanı sıra ay çekirdeği tespiti yapıldı.

Süt ve arıcılık ürünleri: Tulum peynirinde nişasta tespit edilirken, çiçek balında taklit veya tağşiş yapıldığı belgelendi.

Bakanlık yetkilileri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin ve ifşa süreçlerinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

İşte bakanlık tarafından paylaşılan o liste;

İlgili Haberler

Kaynak: Haberler.com