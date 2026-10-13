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Fenerbahçe'de formayı unutan biri var! 3 maçtır kulübeden çıkamıyor

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Fenerbahçe'de formayı unutan biri var! 3 maçtır kulübeden çıkamıyor Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de formayı unutan biri var! 3 maçtır kulübeden çıkamıyor
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Fenerbahçe'de Dorgeles Nene, son haftalarda formasından uzak kaldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın son 3 lig maçında süre vermediği genç futbolcu, Süper Lig'de yalnızca 70 dakika sahada kalabildi. Nene'nin üst üste yedek kulübesinde kalması dikkat çekti.

  • Dorgeles Nene, Fenerbahçe'de son 3 Süper Lig maçında (Gaziantep, Eyüpspor, Çaykur Rizespor) hiç süre alamadı.
  • Nene, bu sezon Süper Lig'de 3 karşılaşmada toplam 70 dakika sahada kaldı.
  • Teknik direktör İsmail Kartal, Nene'ye Konyaspor, Samsunspor ve Beşiktaş maçlarının ikinci yarılarında şans vermişti.

Fenerbahçe'de Dorgeles Nene'nin forma şansı giderek azalıyor. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör İsmail Kartal'ın son haftalarda tercih etmediği genç futbolcu, üst üste 3 Süper Lig karşılaşmasını yedek kulübesinde tamamladı.

SON 3 MAÇTA SAHAYA ADIM ATAMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Dorgeles Nene'ye Konyaspor, Samsunspor ve Beşiktaş karşılaşmalarının ikinci yarılarında şans verdi. Ancak genç futbolcu, sonraki haftalarda formasından uzak kaldı. Gaziantep, Eyüpspor ve Çaykur Rizespor maçlarında yedek kulübesinde bekleyen Nene, bu karşılaşmaların hiçbirinde süre alamadı.

3 MAÇTA SADECE 70 DAKİKA

Süper Lig'de bu sezon 3 karşılaşmada görev yapan Dorgeles Nene, toplam 70 dakika sahada kaldı. Genç futbolcunun aldığı sınırlı süre, Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

İSMAİL KARTAL'IN TERCİHLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İsmail Kartal'ın son 3 lig maçında Dorgeles Nene'yi oyuna dahil etmemesi, sarı-lacivertli takımın hücum hattındaki rekabeti yeniden gündeme taşıdı. Genç oyuncunun önümüzdeki karşılaşmalarda yeniden forma şansı bulup bulamayacağı merak ediliyor.

İsmail Elal
İsmail Elal
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMahmut çelik:

ismail kartal da forma adaleti yok malesef . keşke olsaydı. saplantı şeklinde aynı oyuncular , aynı dakikada aynı oyuncu değişiklikleri . nene yi geçtim oppong u bile maçların sonlarına doğru oyuna almıyor. levent mercan unutuldu. acil sakatlık veya kart cezası durumunda hiç yüzüne bakmadığı oyuncuyu direk 11 sahaya sürüyor. altyapıdan gençler zaten mümkün değil 1 dakika forma bulamaz . yanlış yanlış yanlış.

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