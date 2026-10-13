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AK Parti harekete geçti! 3 isme milyonluk tazminat davası

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AK Parti harekete geçti! 3 isme milyonluk tazminat davası
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AK Parti, partinin kurumsal itibarını hedef alan açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle gazeteciler Şaban Sevinç ve Timur Soykan ile Zeynel Emre hakkında toplam 1 milyon 600 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Sevinç'ten 500 bin, Soykan ve BirGün TV'den 600 bin, Emre'den ise 500 bin TL tazminat talep edildiğini belirterek hukuki sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

  • AK Parti, gazeteci Şaban Sevinç, gazeteci Timur Soykan, BirGün TV ve Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre hakkında manevi tazminat davası açtı.
  • Şaban Sevinç'ten 500 bin TL, Timur Soykan ve BirGün TV'den 600 bin TL, Zeynel Emre'den 500 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 600 bin TL tazminat talep edildi.
  • Tazminat taleplerine ilişkin henüz verilmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partinin kurumsal kimliğine ve saygınlığına zarar verdiğini düşündükleri açıklamalar nedeniyle hukuki süreç başlattıklarını bildirdi.

İnan, gazeteci Şaban Sevinç, gazeteci Timur Soykan ve BirGün TV ile Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre hakkında manevi tazminat davaları açıldığını açıkladı.

TOPLAM 1 MİLYON 600 BİN TL TAZMİNAT TALEBİ

Ak Parti Genel Sekreterliği tarafından başlatılan hukuki süreç kapsamında talep edilen tazminat tutarları da belli oldu.

Buna göre Şaban Sevinç'in 28-30 Eylül ile 1 ve 8 Ekim tarihlerindeki yayınları nedeniyle 500 bin TL, Timur Soykan ve BirGün TV'nin 26 Eylül ile 3 ve 10 Ekim tarihlerindeki yayınları nedeniyle 600 bin TL manevi tazminat talep edildi.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre hakkında ise 12 Ekim'de yaptığı açıklamalar gerekçe gösterilerek 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı. Böylece üç ayrı başlıkta talep edilen toplam tazminat miktarı 1 milyon 600 bin TL'ye ulaştı.

"ELEŞTİRİ HAKKI İLE HAKSIZ İTHAMLAR ARASINDA AYRIM VAR"

Ak Parti'nin ifade ve basın özgürlüğüne saygı duyduğunu belirten İnan, bu hakların partinin kurumsal itibarına yönelik gerçeğe aykırı iddiaları meşrulaştırmayacağını savundu.

İnan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "AK Parti olarak, partimizin kurumsal kimliğini, itibarını ve saygınlığını hedef alan asılsız iddia, itham ve açıklamalara karşı hukuki haklarımızı kararlılıkla kullanmaya devam ediyoruz."

İnan, siyasi eleştiri ile bir partinin saygınlığını haksız ithamlarla zedelemek arasında hukuki bir ayrım bulunduğunu ifade etti.

"HUKUKİ SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Partinin itibarını korumayı kurumsal bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten İnan, açılan davaların takipçisi olacaklarını vurguladı.

AK Parti'nin kendisine yönelik hukuka aykırı olduğunu değerlendirdiği iddia ve açıklamalar karşısında yasal haklarını kullanmayı sürdüreceğini bildiren İnan, siyasi mücadelelerini hukuk ve demokrasi çerçevesinde yürütmeye devam edeceklerini kaydetti.

Açılan davalara ilişkin yargılama süreci devam ederken, tazminat talepleri hakkında henüz verilmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 218 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıSelami Karagülle:

Bunların arkasında ekrem var keşke tazminatı biraz daha yüksekten isteselermiş

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan Sırmalı:

sizinn yediğiniz hurmalar bir gün gelir sizi tırmalar, sizden de hesap sorulacak az kaldı,

yanıt34
yanıt8
Haber YorumlarıAdem:

Kimin abi fondan milyarlar kazananların mı.Ya hakikaten komiksiniz.

yanıt16
yanıt1
Haber Yorumlarıenginkaya7:

Senin arkanada karagülle girmiş gibi

yanıt6
yanıt5
Haber Yorumlarıuğur aksakallı:

seçimlerde ekrem agır koymuş selamiye belli.

yanıt4
yanıt4
Haber YorumlarıSerkan ergezer :

AKP EKONOMİ BOZUK YÜZÜNDEN GÜNDEMİ DEĞİŞTİRİP İNSANLARIN KAFASINI BAŞKA ŞEYLERE YORMAYA GEÇİM SIKINTISINİ İSE NORMAL BİŞEY MİŞ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR LAR

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

işleri güçleri iftira atmak malum zihniyetin. ha pardon rakı içmek, lgbt sapıklarıyla kol kola girmek, belediyeleri soymak, belediye çalışanı zavallı kızları fuhşa zorlamak(uşak , giresun görele vs gibi)...b necip fazıl rahmetli boşa demedi: chp bir siyasi parti değildir. türke dilini ve dinini unuttrumak için kurulan bir örgüttür. en ileri kemalist falih rıfkı atayın (çankaya ve ankara adlı) anılarını okuyun. devleti nasıl soyduklarını görün. kendi şeyleri paçalarından akar ama görmez başkasını çamuruna laf söyler bu tek parti zihniyeti

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme32
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Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

kumar, alkol ,zina sizin mahallenin rutinidir. uğur. başka yerden gel bence

yanıt3
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Haber YorumlarıHeisenberg:

bu adalet size birgün lazım olur fazla zedelemeyin

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme3
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