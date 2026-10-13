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Eskişehir'de 2 kadın hırsız yakalandı! Üzerlerinden çıkanlar şaşırttı

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Eskişehir'de 2 kadın hırsız yakalandı! Üzerlerinden çıkanlar şaşırttı Haber Videosunu İzle
Eskişehir'de 2 kadın hırsız yakalandı! Üzerlerinden çıkanlar şaşırttı
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Eskişehir'de iki ayrı eve girerek 168 bin lira nakit para ve değerli ziynet eşyalarını çaldıkları belirlenen 2 kadın, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları para ve mücevherler üzerlerinde ele geçirilirken, apartmanlara girdikleri anların güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

  • Eskişehir'de iki ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından A.Ç. ve G.Ç. isimli iki kadın şüpheli yakalandı.
  • Operasyonda çalınan 168 bin lira nakit para, alyans, pırlanta yüzük, kolye ve 2 çift küpe ele geçirildi.
  • Gözaltına alınan iki kadın, adliyeye sevk edildikten sonra mahkeme tarafından tutuklandı.

Eskişehir'de iki ayrı evde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen polis ekipleri, 2 kadın şüpheliyi yakaladı. 168 bin lira ve çok sayıda ziynet eşyasının ele geçirildiği operasyonun ardından şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ AYRI EVİ HEDEF ALDILAR 

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte iki farklı evde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Ev sahiplerinin nakit para ve değerli eşyalarının çalınması üzerine başlatılan soruşturmada, olayların arkasındaki isimlerin belirlenmesi için inceleme yapıldı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarının şüphelilerinin A.Ç. ve G.Ç. isimli iki kadın olduğu tespit edildi.

168 BİN LİRA VE PIRLANTA YÜZÜK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, iki kadını kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda evlerden çalındığı belirlenen 168 bin lira nakit para, alyans, pırlanta yüzük, kolye ve 2 çift küpe ele geçirildi. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları, hırsızlık olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmanın önemli delilleri arasında yer aldı. Özellikle nakit paranın yanı sıra pırlanta yüzük ve diğer değerli takıların da ele geçirilmesi, evlerden çalınan eşyaların kapsamını ortaya koydu.

APARTMANA GİRDİKLERİ ANLAR KAMERADA

Hırsızlık olaylarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, iki kadın şüphelinin hırsızlık amacıyla apartmanlara girdikleri anlar yer aldı. Şüphelilerin apartmanlara girişlerinin kameraya yansıması, olaylarla ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu. Polis ekipleri, elde edilen bulgular ve yürütülen çalışmalar doğrultusunda şüpheliler hakkındaki işlemleri tamamladı.

İKİ KADIN DA TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. ve G.Ç., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Böylece iki ayrı evden nakit para ve ziynet eşyası çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada iki şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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