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Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı

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Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı Haber Videosunu İzle
Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı
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Düğün videosunu izleyen bir kadın, takı töreninde yaşananları anlatarak şaşkınlığını paylaştı. Yurt dışından gelen akrabalarının düğünde euro ve dolar taktığını belirten kadın, ertesi gün kayınvalidesinin bilezik ve kolyeyi kiralık oldukları gerekçesiyle geri istediğini söyledi. Takı kutusundaki bütün dövizleri kayınpederinin aldığını öne süren kadın, yaşananların ardından eşinin ailesini karşısına aldığını anlattı.

Düğün videosunu izledikten sonra yaşadıklarını anlatan kadın, takı töreninde kendisine takılan ziynet eşyaları ve paralarla ilgili şaşırtıcı iddialarda bulundu.

"BİLEZİKLE KOLYEYİ VER, ONLAR KİRALIKTI"

Yurt dışından gelen akrabalarının düğünde çok sayıda döviz taktığını söyleyen kadın, "Yurt dışından akrabalarımız geldi, euro ve dolarlar havada uçuştu" ifadelerini kullandı. Kadın, düğünün ertesi günü kayınvalidesinin kendisine, "Bilezikle kolyeyi ver, onlar kiralıktı" dediğini anlattı.

"BÜTÜN DÖVİZLERİ KAYINBABAM CEBİNE İNDİRMİŞ"

Takı töreninde toplanan paraların da kendilerine verilmediğini ileri süren kadın, "Takı kutusuna atılan bütün dövizleri kayınbabam cebine indirmiş" sözleriyle yaşadıklarını aktardı.

"EŞİM HEPSİNİ KARŞISINA ALDI"

Yaşananların ardından eşinin duruma müdahale ettiğini belirten kadın, "Eşim hepsini karşısına aldı" dedi. Kadının anlattıkları, düğünde takılan ziynet eşyaları ve paraların kimde kaldığına ilişkin aile içinde yaşanan anlaşmazlığı ortaya koydu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

İDAM ŞART MEMLEKETTE.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme11
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Haber Yorumlarıadem alemdar:

sakinleş ve telefonu biraz kenarı koy

yanıt11
yanıt0
Haber Yorumlarıhakinen6321:

bu tipiyle bir koca bulmuş yatsın kalksın şükür etsin hala dir dir dir, damadada Allah yardım etsin iki şeytanın ortasında kalacak belli

yanıt2
yanıt3
Haber Yorumları128547Ab&:

Bu kayınpederi ve kayınvalideyi atın Silivri ye Eko nun yanına zihniyet aynı

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıRick Ricco:

Bunu burdami paylasiyon g.ze..li Birsey oldumu hemen yayinlamalilar bunun gibi s..lar oldugu sürece böyle sacmaliklari cok tiklariz.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıSinan Zeybekler:

kızım böyle densizler var kocan inşallah dediğin gibi senden yanadır

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Haber Yorumlarıİsmail Hayat:

Alınamaz, alamazlar. Mehr olarak anlaşıldıysa , nikah gerçekleştiyse koca dahil kimse takılara dokunamaz.

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