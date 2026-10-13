Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı

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Düğün videosunu izledikten sonra yaşadıklarını anlatan kadın, takı töreninde kendisine takılan ziynet eşyaları ve paralarla ilgili şaşırtıcı iddialarda bulundu.

"BİLEZİKLE KOLYEYİ VER, ONLAR KİRALIKTI"

Yurt dışından gelen akrabalarının düğünde çok sayıda döviz taktığını söyleyen kadın, "Yurt dışından akrabalarımız geldi, euro ve dolarlar havada uçuştu" ifadelerini kullandı. Kadın, düğünün ertesi günü kayınvalidesinin kendisine, "Bilezikle kolyeyi ver, onlar kiralıktı" dediğini anlattı.

"BÜTÜN DÖVİZLERİ KAYINBABAM CEBİNE İNDİRMİŞ"

Takı töreninde toplanan paraların da kendilerine verilmediğini ileri süren kadın, "Takı kutusuna atılan bütün dövizleri kayınbabam cebine indirmiş" sözleriyle yaşadıklarını aktardı.

"EŞİM HEPSİNİ KARŞISINA ALDI"

Yaşananların ardından eşinin duruma müdahale ettiğini belirten kadın, "Eşim hepsini karşısına aldı" dedi. Kadının anlattıkları, düğünde takılan ziynet eşyaları ve paraların kimde kaldığına ilişkin aile içinde yaşanan anlaşmazlığı ortaya koydu.

Kaynak: Haberler.com