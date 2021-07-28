Pamukkale Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Pamukkale Üniversitesi taban puanları! Pamukkale Üni bölümleri puanları!
YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Pamukkale Üniversitesi oldu. Peki, Pamukkale Üniversitesi taban puanları kaçtır? Pamukkale Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Pamukkale Üniversitesi puanları sizlerle...
Geçen seneye göre İzmir'deki Pamukkale Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Pamukkale Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Pamukkale Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Pamukkale Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Pamukkale taban puanları kaçtır?
2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:
"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI
Pamukkale Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi
|SAY
|100
|100
|482,78954
|495,92416
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|50
|52
|303,93634
|376,32626
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|40
|40
|440,37198
|467,72965
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|90
|90
|411,97099
|491,42482
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70
|70
|387,89377
|434,76555
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|401,32288
|448,44292
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|70
|376,93197
|408,00329
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|60
|365,56909
|455,88856
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|61
|356,98385
|379,45748
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|384,18738
|451,01212
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji
|EA
|40
|41
|221,26951
|332,86777
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji
|SAY
|20
|21
|270,21881
|305,02014
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|1
|252,41320
|252,41320
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya
|SÖZ
|60
|62
|310,13346
|347,90369
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
|SÖZ
|60
|62
|253,58188
|347,55538
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ)
|SÖZ
|40
|41
|246,76668
|304,14673
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe
|EA
|60
|62
|228,95922
|305,36566
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik
|SAY
|20
|21
|246,91673
|421,17036
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fransız Dili ve Edebiyatı
|DİL
|55
|57
|290,21961
|437,91383
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|80
|81
|385,27864
|404,51100
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|DİL
|70
|72
|369,13128
|423,00700
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya
|SAY
|20
|20
|270,83965
|283,73008
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
|EA
|30
|31
|215,59484
|279,08376
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik
|SAY
|65
|66
|281,67815
|388,93554
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi
|SÖZ
|70
|72
|249,66304
|316,89195
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi (İÖ)
|SÖZ
|60
|62
|234,58663
|272,22249
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji
|EA
|60
|61
|265,56368
|410,10675
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ)
|EA
|50
|52
|243,81164
|345,75204
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih
|SÖZ
|80
|82
|287,90543
|402,17129
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ)
|SÖZ
|70
|72
|263,28574
|347,09622
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80
|80
|312,78883
|375,88546
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|SÖZ
|70
|72
|288,24774
|337,31686
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|SAY
|100
|100
|312,52195
|424,66539
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi
|EA
|110
|110
|418,48202
|442,86395
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|80
|82
|233,47752
|281,77116
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri
|EA
|40
|41
|227,06427
|253,32543
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat
|EA
|80
|82
|245,56851
|350,26202
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ)
|EA
|40
|41
|233,57482
|276,93642
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce)
|EA
|80
|82
|244,21037
|313,84378
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) (İÖ)
|EA
|40
|41
|235,08595
|290,55106
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme
|EA
|100
|103
|245,15916
|335,18185
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ)
|EA
|30
|31
|239,47509
|369,53632
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce)
|EA
|60
|62
|292,31018
|374,42082
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye
|EA
|80
|82
|261,95258
|344,54676
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ)
|EA
|80
|82
|235,87994
|339,70028
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|80
|82
|280,14184
|355,77294
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
|EA
|80
|82
|246,37413
|302,11834
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman
|EA
|70
|72
|264,05482
|343,97379
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ)
|EA
|60
|62
|240,62912
|303,62242
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri
|EA
|60
|60
|333,39274
|376,61840
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
|EA
|40
|40
|313,55882
|335,04700
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat
|SÖZ
|120
|120
|335,31107
|409,05913
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ)
|SÖZ
|90
|90
|306,78326
|355,13710
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|70
|71
|306,01153
|401,10009
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık
|SAY
|80
|81
|365,26709
|466,44680
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|70
|72
|254,85194
|294,64020
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|70
|72
|253,80644
|318,17036
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|80
|80
|411,79935
|460,26658
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği
|SAY
|20
|3
|285,68819
|304,16004
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80
|81
|375,55198
|419,90074
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|70
|72
|342,07679
|373,89185
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60
|61
|374,25594
|423,79396
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği
|SAY
|50
|28
|283,41351
|297,27753
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği
|SAY
|90
|93
|292,30059
|354,52036
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|80
|26
|283,32856
|319,61518
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği
|SAY
|10
|0
|---
|---
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği
|SAY
|55
|57
|294,14175
|334,90078
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği
|SAY
|90
|93
|340,18855
|392,97785
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|80
|82
|309,76456
|336,69457
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği
|SAY
|20
|21
|304,44127
|519,35103
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik
|SAY
|170
|170
|357,88538
|476,08371
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği
|EA
|50
|52
|268,23063
|406,03169
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği
|SAY
|56
|57
|304,61753
|353,95482
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|60
|23
|283,58681
|325,11348
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|14
|2
|292,05527
|298,18164
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği
|SAY
|25
|26
|298,55708
|375,45564
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|45
|46
|335,89167
|380,13861
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|45
|47
|303,27780
|330,78636
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|11
|12
|284,44350
|303,46628
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|20
|7
|283,48673
|300,79317
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği
|SAY
|45
|47
|303,99945
|353,50483
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|40
|23
|284,49094
|310,81172
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi
|SAY
|220
|220
|506,35889
|533,29408
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|1
|470,14794
|470,14794
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|SÖZ
|70
|70
|360,42794
|423,54855
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği
|EA
|40
|41
|233,29223
|278,24096
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği
|DİL
|60
|62
|325,77066
|367,84010
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Organik Tarım İşletmeciliği
|EA
|30
|31
|217,14111
|290,95239
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Organik Tarım İşletmeciliği (KKTC Uyruklu)
|EA
|1
|0
|---
|---
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret ve Lojistik
|EA
|60
|62
|240,67300
|283,91835
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ)
|EA
|30
|31
|232,28414
|250,07380
Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.