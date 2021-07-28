Pamukkale Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Pamukkale Üniversitesi taban puanları! Pamukkale Üni bölümleri puanları!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pamukkale Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Pamukkale Üniversitesi taban puanları! Pamukkale Üni bölümleri puanları!

Pamukkale Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Pamukkale Üniversitesi taban puanları! Pamukkale Üni bölümleri puanları!
Haberler.com - Haberler | Gündem

YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Pamukkale Üniversitesi oldu. Peki, Pamukkale Üniversitesi taban puanları kaçtır? Pamukkale Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Pamukkale Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre İzmir'deki Pamukkale Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Pamukkale Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Pamukkale Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Pamukkale Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Pamukkale taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Pamukkale Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği FakültesiSAY100100482,78954495,92416
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi ÖğretmenliğiSAY5052303,93634376,32626
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY4040440,37198467,72965
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce ÖğretmenliğiDİL9090411,97099491,42482
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ7070387,89377434,76555
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim ÖğretmenliğiSÖZ6060401,32288448,44292
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7070376,93197408,00329
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf ÖğretmenliğiEA6060365,56909455,88856
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSÖZ6061356,98385379,45748
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ6060384,18738451,01212
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/ArkeolojiEA4041221,26951332,86777
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/BiyolojiSAY2021270,21881305,02014
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji (KKTC Uyruklu)SAY11252,41320252,41320
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/CoğrafyaSÖZ6062310,13346347,90369
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıSÖZ6062253,58188347,55538
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ)SÖZ4041246,76668304,14673
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/FelsefeEA6062228,95922305,36566
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/FizikSAY2021246,91673421,17036
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fransız Dili ve EdebiyatıDİL5557290,21961437,91383
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve EdebiyatıDİL8081385,27864404,51100
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)DİL7072369,13128423,00700
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/KimyaSAY2020270,83965283,73008
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kültür Varlıklarını Koruma ve OnarımEA3031215,59484279,08376
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/MatematikSAY6566281,67815388,93554
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sanat TarihiSÖZ7072249,66304316,89195
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi (İÖ)SÖZ6062234,58663272,22249
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/SosyolojiEA6061265,56368410,10675
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ)EA5052243,81164345,75204
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/TarihSÖZ8082287,90543402,17129
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ)SÖZ7072263,28574347,09622
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve EdebiyatıSÖZ8080312,78883375,88546
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)SÖZ7072288,24774337,31686
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu/Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY100100312,52195424,66539
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk FakültesiEA110110418,48202442,86395
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA8082233,47752281,77116
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/EkonometriEA4041227,06427253,32543
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisatEA8082245,56851350,26202
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ)EA4041233,57482276,93642
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce)EA8082244,21037313,84378
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) (İÖ)EA4041235,08595290,55106
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletmeEA100103245,15916335,18185
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ)EA3031239,47509369,53632
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce)EA6062292,31018374,42082
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/MaliyeEA8082261,95258344,54676
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ)EA8082235,87994339,70028
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA8082280,14184355,77294
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)EA8082246,37413302,11834
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve FinansmanEA7072264,05482343,97379
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ)EA6062240,62912303,62242
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim SistemleriEA6060333,39274376,61840
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)EA4040313,55882335,04700
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyatSÖZ120120335,31107409,05913
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ)SÖZ9090306,78326355,13710
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve TanıtımSÖZ7071306,01153401,10009
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/MimarlıkSAY8081365,26709466,44680
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Peyzaj MimarlığıSAY7072254,85194294,64020
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Şehir ve Bölge PlanlamaSAY7072253,80644318,17036
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar MühendisliğiSAY8080411,79935460,26658
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre MühendisliğiSAY203285,68819304,16004
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY8081375,55198419,90074
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY7072342,07679373,89185
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri MühendisliğiSAY6061374,25594423,79396
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda MühendisliğiSAY5028283,41351297,27753
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat MühendisliğiSAY9093292,30059354,52036
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY8026283,32856319,61518
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Jeoloji MühendisliğiSAY100------
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya MühendisliğiSAY5557294,14175334,90078
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine MühendisliğiSAY9093340,18855392,97785
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ)SAY8082309,76456336,69457
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Tekstil MühendisliğiSAY2021304,44127519,35103
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/HemşirelikSAY170170357,88538476,08371
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor YöneticiliğiEA5052268,23063406,03169
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Biyomedikal MühendisliğiSAY5657304,61753353,95482
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (İÖ)SAY6023283,58681325,11348
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.)SAY142292,05527298,18164
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Makine MühendisliğiSAY2526298,55708375,45564
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik MühendisliğiSAY4546335,89167380,13861
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İÖ)SAY4547303,27780330,78636
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)SAY1112284,44350303,46628
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY207283,48673300,79317
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv MühendisliğiSAY4547303,99945353,50483
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (İÖ)SAY4023284,49094310,81172
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp FakültesiSAY220220506,35889533,29408
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu)SAY11470,14794470,14794
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ7070360,42794423,54855
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliğiEA4041233,29223278,24096
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm RehberliğiDİL6062325,77066367,84010
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Organik Tarım İşletmeciliğiEA3031217,14111290,95239
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Organik Tarım İşletmeciliği (KKTC Uyruklu)EA10------
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret ve LojistikEA6062240,67300283,91835
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ)EA3031232,28414250,07380

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

PAMUKKALE ÜNİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ersin Tatar Mustafa Şentop Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Muslera Metin Oktay Serdar Aziz Roger Schmidt Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pamukkale Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Pamukkale Üniversitesi taban puanları! Pamukkale Üni bölümleri puanları! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 13:54:42. #1.16#

title