Pamukkale Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Pamukkale Üniversitesi taban puanları! Pamukkale Üni bölümleri puanları!

YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Pamukkale Üniversitesi oldu. Peki, Pamukkale Üniversitesi taban puanları kaçtır? Pamukkale Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Pamukkale Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre İzmir'deki Pamukkale Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Pamukkale Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Pamukkale Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Pamukkale Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Pamukkale taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Pamukkale Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi SAY 100 100 482,78954 495,92416 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50 52 303,93634 376,32626 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 40 440,37198 467,72965 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği DİL 90 90 411,97099 491,42482 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70 70 387,89377 434,76555 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 60 401,32288 448,44292 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 70 376,93197 408,00329 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 365,56909 455,88856 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60 61 356,98385 379,45748 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 60 384,18738 451,01212 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 40 41 221,26951 332,86777 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 20 21 270,21881 305,02014 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji (KKTC Uyruklu) SAY 1 1 252,41320 252,41320 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya SÖZ 60 62 310,13346 347,90369 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60 62 253,58188 347,55538 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) SÖZ 40 41 246,76668 304,14673 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe EA 60 62 228,95922 305,36566 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik SAY 20 21 246,91673 421,17036 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fransız Dili ve Edebiyatı DİL 55 57 290,21961 437,91383 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 80 81 385,27864 404,51100 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 70 72 369,13128 423,00700 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya SAY 20 20 270,83965 283,73008 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 30 31 215,59484 279,08376 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik SAY 65 66 281,67815 388,93554 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi SÖZ 70 72 249,66304 316,89195 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi (İÖ) SÖZ 60 62 234,58663 272,22249 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji EA 60 61 265,56368 410,10675 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) EA 50 52 243,81164 345,75204 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 80 82 287,90543 402,17129 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) SÖZ 70 72 263,28574 347,09622 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 80 312,78883 375,88546 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 70 72 288,24774 337,31686 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 100 100 312,52195 424,66539 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 110 110 418,48202 442,86395 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 80 82 233,47752 281,77116 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri EA 40 41 227,06427 253,32543 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 80 82 245,56851 350,26202 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) EA 40 41 233,57482 276,93642 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) EA 80 82 244,21037 313,84378 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) (İÖ) EA 40 41 235,08595 290,55106 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme EA 100 103 245,15916 335,18185 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ) EA 30 31 239,47509 369,53632 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) EA 60 62 292,31018 374,42082 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye EA 80 82 261,95258 344,54676 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) EA 80 82 235,87994 339,70028 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80 82 280,14184 355,77294 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 80 82 246,37413 302,11834 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 70 72 264,05482 343,97379 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) EA 60 62 240,62912 303,62242 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60 60 333,39274 376,61840 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 40 40 313,55882 335,04700 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 120 335,31107 409,05913 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 90 90 306,78326 355,13710 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70 71 306,01153 401,10009 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık SAY 80 81 365,26709 466,44680 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı SAY 70 72 254,85194 294,64020 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama SAY 70 72 253,80644 318,17036 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SAY 80 80 411,79935 460,26658 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 20 3 285,68819 304,16004 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 81 375,55198 419,90074 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70 72 342,07679 373,89185 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği SAY 60 61 374,25594 423,79396 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği SAY 50 28 283,41351 297,27753 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 90 93 292,30059 354,52036 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 80 26 283,32856 319,61518 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği SAY 10 0 --- --- PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği SAY 55 57 294,14175 334,90078 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 90 93 340,18855 392,97785 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 80 82 309,76456 336,69457 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği SAY 20 21 304,44127 519,35103 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 170 170 357,88538 476,08371 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği EA 50 52 268,23063 406,03169 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği SAY 56 57 304,61753 353,95482 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) SAY 60 23 283,58681 325,11348 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14 2 292,05527 298,18164 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 25 26 298,55708 375,45564 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği SAY 45 46 335,89167 380,13861 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 45 47 303,27780 330,78636 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 11 12 284,44350 303,46628 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 20 7 283,48673 300,79317 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği SAY 45 47 303,99945 353,50483 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (İÖ) SAY 40 23 284,49094 310,81172 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi SAY 220 220 506,35889 533,29408 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) SAY 1 1 470,14794 470,14794 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 70 70 360,42794 423,54855 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği EA 40 41 233,29223 278,24096 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği DİL 60 62 325,77066 367,84010 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Organik Tarım İşletmeciliği EA 30 31 217,14111 290,95239 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Organik Tarım İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) EA 1 0 --- --- PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60 62 240,67300 283,91835 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) EA 30 31 232,28414 250,07380

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

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