Bir dönem telefon pazarına damga vuran üreticilerden Nokia, 2010 yılında başlayan Android akımına ayak uyduramadı ve pazar payını büyük ölçüde kaybetti. Ancak şirket buna rağmen pes etmedi ve günümüzde de akıllı telefonlarıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Son olarak firmadan kullanıcıları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Nokia 6 Eylül'de 5G'li bir akıllı telefon tanıtacak

Nokia son dönemde daha çok tuşlu modellere odaklansa da görünüşe göre şirketin akıllı telefon planları halen devam ediyor. Firma kısa bir süre önce yaptığı paylaşımla 6 Eylül'de 5G'li bir telefon tanıtacağını duyurdu. Satışa çıkacak modelle ilgili şu an için en ufak bir paylaşılmasa da "Hızı deneyimlemeye hazır mısınız?" ifadelerine yer verildi.

Are you ready to experience speed with Nokia 5G smartphone? Stay tuned for the announcement on September 6, 2023.#Nokiaphone #5G #ComingSoon pic.twitter.com/XigoMvfxAW — Nokia Mobile India (@NokiamobileIN) September 2, 2023

İddialara göre söz konusu akıllı telefon geçen yılın aynı döneminde vitrine çıkan Nokia X30 5G'nin halefi olacak. 6,43 inç 90 Hz tazeleme hızı, 700 nit maksimum parlaklık ve HD+ çözünürlük sunan AMOLED bir panele sahip cihazda Snapdragon 695 işlemcisi kullanıldı. Öte yandan 6/8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama opsiyonları kullanıcılara sunuldu. Tabii bunlar sadece söylentilerden ibaret. Şirket ilgili tarihte hiç beklenmeyen bir modeli de kullanıcıların beğenisine sunabilir.

Nokia X30 5G modelinin teknik özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm)Ekran özellikleri: AMOLED, 90Hz, 450 nit (tip), 700 nit (en yüksek); 6,43 inçArka kamera: 50 MP, f/1.8, (geniş), 1/1.56¨, 1.0µm, PDAF, OIS; 13 MP, f/2.4, 123° (ultra geniş), 1/3.06¨Ön kamera: 16 MP, f/2.4, (geniş), 1/3.06¨, 1.0µmBoyut ve ağırlık: 158,9 x 73,9 x 8 mm; 185 grRAM ve depolama128GB depolama 8GB RAM; 256GB depolama 8GB RAMBatarya: Li-Po 4200 mAh; Hızlı şarj 33Wİşletim sistemi: Android 12Fiyatı: 465 dolar

