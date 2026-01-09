Haberler

2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!

2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!
2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!
Güncelleme:
Libya'da 2010 yılında bir telefoncunun sipariş ettiği Nokia marka cep telefonları, ülkede patlak veren iç savaş ve sonrasındaki kaos nedeniyle 16 yıl sonra teslim edilebildi. Sipariş edilen telefonlar, 2011'deki iç savaş sonrası lojistik hatların çökmesi, gümrüklerin işlemez hale gelmesi ve güvenlik sorunları nedeniyle depolarda beklemek zorunda kaldı.

  • Bir Libyalı telefoncu, 2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonlarını 16 yıl sonra teslim aldı.
  • Telefonların teslimatı, Libya'da 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle lojistik ve güvenlik sorunları yüzünden gecikti.

Libya'da yaşanan ilginç bir olay, hem güldürdü hem de ülkenin yıllardır süren istikrarsızlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bir Libyalı telefoncu, 2010 yılında verdiği Nokia marka cep telefonu siparişini, ülkede patlak veren iç savaş ve sonrasında yaşanan kaos nedeniyle tam 16 yıl sonra teslim alabildi.

O dönemde cep telefonu pazarının en güçlü markalarından biri olan Nokia'dan sipariş edilen cihazlar, Libya'da 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından lojistik hatların çökmesi, gümrüklerin işlemez hale gelmesi ve güvenlik sorunları nedeniyle depolarda beklemek zorunda kaldı. Yıllar boyunca sevkiyatın akıbeti bilinmezken, sipariş adeta unutulmuştu.

Aradan geçen uzun yılların ardından telefonlar nihayet dükkâna ulaştığında ortaya hem şaşırtıcı hem de eğlenceli görüntüler çıktı. Kutuları açan esnaf, gülerek "Bunlar telefon mu, yoksa tarihi eser mi?" diyerek durumu ti'ye aldı. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar kısa sürede ilgi gördü.

Bir zamanların efsane modelleri olan tuşlu Nokia telefonlar, günümüz akıllı telefonlarıyla kıyaslandığında adeta geçmişten birer hatıra gibi duruyordu. Ancak olay, sadece nostalji değil, aynı zamanda Libya'nın uzun yıllardır yaşadığı savaşın ve belirsizliğin günlük hayata etkisini de çarpıcı şekilde ortaya koydu.

Bu ilginç teslimat, savaşların yalnızca büyük kayıplara değil, bazen yıllar sonra gelen tuhaf ve düşündürücü hikâyelere de yol açabildiğini gösterdi.

Abdullah Teymur
Haberler.com / Dünya
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSamanlık ohh:

Youtube tevhid gemisi

Haber YorumlarıSauron:

samanlıkta bulunan bütün otlar sana girsin.. sen Tevhid kelimesini ağzına alma..

Haber YorumlarıRamazan USLU:

Ne güzel antika olmustur.

