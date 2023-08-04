90'lı yılların sonunda ve 2000'li yılların başında telefon dediğimizde akla belki de ilk olarak Nokia geliyordu. Piyasanın akıllı telefonların hakimiyetine girmesi ile Nokia'nın popülerliği de geride kalmış oldu. Bu süreçte Android işletim sistemi ile piyasaya geri dönmeye çalışan marka bir yandan ise tuşlu telefonlarından vazgeçemiyor. Nokia, 130 ve 150 isimlerini verdiği iki yeni telefon modelini tanıttı. Adete 20 yıl öncesinden çıkmış gibi görünen bu iki telefon, sunduğu özelliklerle de adeta bir nostalji yaratıyor. Küçük ekranları, düşük çözünürlüklü kameraları ve bir ayı bulan bekleme süreleri ile bu telefonlar bizleri geçmişe götürüyor.

90'lı yılların sonunda ve 2000'li yılların başında telefon dediğimizde akla belki de ilk olarak Nokia geliyordu. Piyasanın akıllı telefonların hakimiyetine girmesi ile Nokia'nın popülerliği de geride kalmış oldu. Bu süreçte Android işletim sistemi ile piyasaya geri dönmeye çalışan marka bir yandan ise tuşlu telefonlarından vazgeçemiyor.

Nokia, tuşlu telefon modellerinden vazgeçmiyor

Nokia, 130 ve 150 isimlerini verdiği iki yeni telefon modelini tanıttı. Adete 20 yıl öncesinden çıkmış gibi görünen bu iki telefon, sunduğu özelliklerle de adeta bir nostalji yaratıyor. Küçük ekranları, düşük çözünürlüklü kameraları ve bir ayı bulan bekleme süreleri ile bu telefonlar bizleri geçmişe götürüyor.

Serinin ağabeyi olan Nokia 150'den başlayacak olursak; üç farklı renk seçeneğine sahip olan bu telefon, 2,4 inçlik QVGA ekrana ev sahipliği yapıyor. 1.450 mAh çıkarılabilir bataryaya sahip olan yeni tuşlu telefon, 1 aya kadar bekleme süresi vadediyor. Telefonun 0,3 Megapiksel çözünürlüğe sahip kamerası ise tam bir nostalji harikası.

Samsung, Apple'a evinde mağlup oldu: Android'den iPhone'a geçiş tavan yaptı!

Nokia 130 ise aynı boyutta ekrana ve çıkarılabilir bataryaya sahip ancak bir kamerası bulunmuyor. Bu aşamada 0,3 Megapiksel bir kameranın yokluğunun varlığından daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bu iki telefonun da IP52 sertifikasına sahip olduğunu belirtelim. Yani iki telefon da suya ve toza karşı dayanıklı ancak tamamen su geçirmez değil.

Nokia ayrıca giriş seviyesi bu telefonları için özel bir yazılım da geliştirmiş durumda. Yenilenen yazılımın içinde geliştirilmiş bir Yılan oyunu da mevcut. Görünen o ki Finlandiya merkezli şirket, 90'lar ruhunu tam anlamıyla yaşamaya devam ediyor.

ÖzelliklerNokia 130Nokia 150Boyutlar130,9 x 50,6 x 14 mm130,95 x 50,6 x 15,15Ağırlık98.2 g106,3Ekran boyutu 2,4 inç2,4 inçEkran çözünürlüğüQVGAQVGAKamera–0,3 Megapiksel / LED flaşBatarya kapasitesi1.450 mAh1.450 mAhBekleme süresi30 gün30 günKonuşma süresi20 saat20 saatDepolama4 MB4 MBMicro SD kart desteğiVar (32 GB'a kadar)Var (32 GB'a kadar)RAM4 MB4 MBİşletim sistemiS30+S30+Diğer özelliklerMP3 çalar, ses kaydediciMP3 çalar, ses kaydedici

Nokia, farklı ihtiyaçları göz önünde bulundurarak tuşlu telefon modelleri geliştirmeye devam ediyor. Peki siz Nokia ve yeni tuşlu telefonları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.