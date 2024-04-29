Nokia 3210 (2024) Yeniden Canlandırılıyor

Hmd Global, Nokia'nın ikonik tuşlu telefonlarını yenilemeye devam ediyor. Şirketten gelen son açıklamaya göre, Nokia 3210 yeniden canlandırılacak. İlk olarak 1999 yılında piyasaya sürülen efsane model, renkli tasarımıyla büyük ses getirmişti. Cihazın önümüzdeki ayı yeniden tanıtılması bekleniyor.

Nokia 3210 (2024) versiyonu ortaya çıktı

İnternete sızan bir lansman görseli, HMD Global'in Nokia 3210 (2024) versiyonu için planlarını gözler önüne serdi. Bu yıl içinde tanıtılacak cihaz, tasarım dilini koruyarak günümüze uyarlanacak. 3210'u unutulmaz kılan aynı düğme düzenine sahip olması gözlerden kaçmıyor.

Cihazın arka kasası ise 2024 şartlarına uygun bir görünüme yer veriyor. Ayrıca 3210'da bulunmayan ancak günümüz standartlarını karşılamak için gerekli olan arka kamera da dikkat çekiyor. Nokia logosunun arka tarafta bulunacağını belirtelim. HMD ayrıca alt kısma kendi markasını da eklemeyi unutmadı.

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HMD, retro tasarıma sadık kalırken bazı teknik iyileştirmeler yapmayı da unutmayacak gibi duruyor. Sızdırılan görselde cihazın 4G bağlantısı ve Bluetooth desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca eski modele göre pil ömründe artış yaşanacağı yazıyor.

Teknik özellikler hala belirsiz, ancak HMD hem nostalji hem de kullanışlılığı bir arada sunmak istiyor gibi görünüyor. Bu da Nokia 3210 (2024) versiyonun yeniden gündem yaratabileceği anlamına geliyor.

HMD, yeni cihazı bu Mayıs ayında raflara sunmak istiyor. Cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği belirsiz, ancak fiyatlandırması 100 dolar seviyesinde olacaktır.

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