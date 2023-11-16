Nokia C32, Afrika'da HMD M-Kopa X1 olarak satışa sunuldu

Nokia, akıllı telefon sektöründe tekrar varlık göstermek için Afrika pazarında HMD M-Kopa X1 adıyla yeni bir model çıkardı. Şirketin adıyla ilgili tartışmalar ise devam ediyor.

Cep telefonu kavramıyla özdeşleşen ve bir zamanların efsane telefon üreticisi olan Nokia, akıllı telefon sektörüne geçemeyince adeta piyasadan silindi. Şirket, son dönemde ürettiği cihazlarla yeniden doğuş yolunda sinyaller verse de attığı adımlarla tartışmaların odağı oluyor.

Nokia C32, Afrika'da HMD M-Kopa X1 olarak sahne alıyor

2013 yılında akıllı telefon bölümünü Microsoft'a satan Nokia, 2016 yılında HMD Global çatısı altına girdi. O dönemden bu yana ürettiği modellerle belirli bir kitleye ulaşsa da Apple, Samsung, Xiaomi gibi yıldız isimlerin arasına bir türlü giremedi. Bu hedefini hala sürdüren Nokia, genelde alt düzey akıllı telefon şirketlerinde görülen bir girişime imza attı.

Geçtiğimiz şubat ayında sahne alan Nokia C32, Afrika pazarı için çatı şirketinin ismiyle modifiye edilerek HMD M-Kopa X1 ismiyle satışa sunuldu. Cihaz, donanım tarafında tamamen aynı kaldı. Tasarım olarak tek değişikliğin Nokia logosu M-Kopa koyulması gösterilebilir. Ayrıca cihazın alt tarafında yeni bir "Designed by HMD" logosu eklenmiş durumda.

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Çatı şirketinin Nokia ismini silip kendi ismini öne sürmesi, uzun zamandır dedikodu haline gelen "Nokia ismi akıllı telefon dünyasından silinecek mi?" dedikodularını yeniden alevlendirdi. Son olarak modelin özelliklerine bir göz atalım;

HMD M-Kopa X1 özellikleri