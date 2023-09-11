Nokia G42 5G Hindistan'da Uygun Fiyatla Satışa Çıktı

Geçmişte Lumia telefonlarla piyasaya girmeye çalışmış olsa da Nokia bir türlü akıllı telefon mecrasında dikiş tutturamamıştı. Ancak son birkaç aydır piyasaya sürdükleri telefonlarla tuşlu telefon efsanesi, akıllı telefon pazarında da kendine yer edinecek gibi görünüyor.

İşte karşınızda bütçe dostu Nokia G42 5G: Hindistan'da çok uygun fiyata satışa çıktı

Nokia'nın Snapdragon 480'li yeni bütçe dostu modeli G42 5G, Hindistan'da satışa çıktı. Üstelik 12.600 Rupi (150 dolar, 4.080 TL) gibi çok uygun bir fiyata. Telefonun özellikleri ise şöyle:

Nokia G42 5G, damla çentiğe ve 1612 x 720 piksel (HD+) çözünürlüğe sahip 6,56 inçlik bir LCD ekrana sahip. Corning Gorilla Glass 3 korumalı ekran 90Hz yenileme hızına ve 450 nit tepe parlaklık seviyesi sunuyor.

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İç donanımda Nokia G42 5G, Qualcomm Snapdragon 480 Plus işlemciye ve 5.000 mAh kapasiteli bir pil barındırıyor. Arka paneli %65 geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış ve 20W şarj cihazı, bir kablo ve bir kılıf ile birlikte gönderiliyor.

Kamera konusunda da Nokia cimri davranmamış. Telefonda 50 Megapiksel birincil sensör, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan üçlü bir kamera sistemi mevcut. Ön tarafta ise selfie'ler ve video görüşmeleri için 8MP'lik bir mercek bulunuyor.

Cihaz 5G'nin yanı sıra WiFi 6, Bluetooth 5.1, GNSS ve USB Type-C'yi destekliyor. Diğer özellikler arasında 3,5 mm jak girişi, MicroSD kart yuvası ve yana monte edilmiş parmak izi sensörü yer alıyor.

Telefon Android 13 ile çalışıyor ve iki Android işletim sistemi güncellemesi ve üç yıllık güvenlik güncellemeleri alacağı garanti ediliyor.

Nokia G42 5G'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı modeli, bahsettiğimiz gibi 150 dolarlık bir fiyat etiketiyle Hindistan'da (yeni adıyla Bharat) piyasaya sürüldü. Cihazın mor ve gri renk seçenekleri mevcut.

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Şu an için cihazın başka nerelerde piyasaya sürüleceği bilinmiyor ancak eğer Türkiye'ye gelirse kapış kapış gideceği aşikar. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.